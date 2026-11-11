La evolución de la seguridad física hacia una gestión más inteligente e integrada

¿Alguna vez has entrado a un edificio y te has sentido seguro simplemente porque hay cámaras en distintos puntos?

La videovigilancia es una herramienta importante para proteger a las personas y los activos, pero su valor va más allá de registrar lo que sucede, ya que también puede contribuir a mejorar la prevención, la respuesta y la toma de decisiones.

En un entorno donde convergen la inteligencia artificial (IA), el Internet de las Cosas (IoT) y las tecnologías conectadas, la seguridad física está evolucionando.

Los sistemas que antes operaban de manera aislada ahora pueden integrarse para ofrecer una visión más completa de lo que ocurre y facilitar la identificación de eventos relevantes.

Esta transformación abarca múltiples sectores.

En las ciudades, la integración tecnológica puede contribuir a coordinar la atención de incidentes; en los aeropuertos, facilitar el monitoreo de instalaciones; y en comercios, instituciones financieras y plantas industriales, apoyar la continuidad operativa y la gestión de espacios. Los beneficios dependen de las necesidades de cada entorno y de las tecnologías implementadas.

Esta evolución también plantea nuevos retos en materia de ciberseguridad.

Una cámara de red o un lector de control de acceso forma parte de una infraestructura tecnológica que requiere configuraciones adecuadas, actualizaciones periódicas y controles de acceso bien definidos.

Por ello, la seguridad física y la protección informática deben abordarse de manera coordinada.

La colaboración entre los equipos de Tecnologías de la Información (TI) y los responsables de seguridad física permite identificar riesgos, establecer responsabilidades y gestionar los sistemas de forma integral.

Asimismo, las arquitecturas abiertas y los modelos híbridos, que combinan infraestructura local y servicios en la nube, ofrecen alternativas para responder a las necesidades operativas de cada organización.

Otro aspecto fundamental es la privacidad. La gestión responsable de la información requiere definir quién puede acceder a los datos, cómo se utilizan y durante cuánto tiempo se conservan.

Estas consideraciones deben formar parte de la estrategia desde la planeación hasta la operación de los sistemas.

Por su parte, la IA y la analítica pueden ayudar a identificar patrones, priorizar eventos y agilizar investigaciones, siempre con objetivos claros y una supervisión adecuada.

La evolución de la seguridad física no consiste únicamente en instalar más dispositivos, sino en aprovechar mejor la información que generan.

Desde los espacios públicos hasta las instalaciones empresariales, el reto es integrar tecnología, ciberseguridad y privacidad para proteger a las personas, resguardar activos y fortalecer las operaciones.

La pregunta, entonces, no es solo qué está registrando una cámara, sino cómo la tecnología de seguridad está contribuyendo a tomar mejores decisiones y responder a las necesidades de cada entorno.