Visita y petición al INE: ¡Otra vez no, por favor!

Queremos decirlo desde el principio: el tema principal de las elecciones federales en 2026-27 es el de la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

La Alianza Democrática para la Observación Nacional Electoral (cúmulo de 30 organizaciones y 500 personas, al arrancar) lo ha sostenido así, pues somos conscientes de que la mayoría calificada que la coalición gobernante no obtuvo en las urnas, sino en los escritorios de las autoridades electorales, desató una erosión deliberada de los modestos avances democráticos que había logrado nuestro país, en aras de una abusiva concentración del poder.

La Cámara de Diputados perdió su calidad de contrapeso al Ejecutivo y la pluralidad política mexicana se volvió, acaso, testimonial. Las y los diputados de esa supermayoría artificial se han sometido a sus líderes para no cambiar “ni una coma” a las iniciativas presidenciales que, a su vez, han obedecido al proyecto político de un solo hombre.

Se acabaron los contrapesos que desde 1997 le permitieron a Muñoz Ledo, desde la tribuna de la Cámara de Diputados, citar el juramento de la Justicia de Aragón: «Nos, que valemos tanto como vos, y juntos más que vos», para referirse al poder de la representación popular y plural de esa casa.

Y eso es lo que debemos rescatar: el Legislativo como contrapeso y control, como casa de la deliberación de toda la sociedad, como expresión genuina de la voluntad popular y del pluralismo político realmente existente.

En el 2024, la coalición de Morena, con una votación conjunta de 54 por ciento, se llevó el 73 por ciento de la Cámara de Diputados, dando pie a la sobrerrepresentación más abultada y absurda de que se tenga memoria ¡desde los años sesenta! del siglo pasado.

Esa deformación mayúscula engendró otras aberraciones. Por ejemplo, que el segundo partido más votado (PAN) se convirtiera en la tercera fuerza parlamentaria; hizo posible que el quinto partido en votación (PVEM) se hiciera de la segunda bancada más grande; y como corolario, que el partido que más creció (MC), con más votos efectivos que el PVEM o que el PT, quedara relegado con el grupo legislativo más pequeño.

México tiene hoy una representación legislativa alterada, que no expresa los sufragios reales. De ese tamaño fueron las consecuencias de la tramposa interpretación del artículo 54 Constitucional que hicieron las autoridades electorales proclives al oficialismo y de ese tamaño, también, es su responsabilidad histórica.

Para justificar ese fraude a la letra de la Constitución, se esgrimieron dos argumentos: que siempre se ha aplicado la misma fórmula con la misma interpretación; y que las normas no admiten otra lectura. Ambas cosas son falsas.

Por eso, la Alianza Democrática ha querido reunirse con todas y todos los consejeros electorales del INE y conversar sobre las alternativas que existen. Nos hemos dado a la tarea de solicitar audiencia y proponer dos acuerdos de interpretación distintos, posibles y constitucionales, al artículo 54 constitucional.

Lo hicimos en primer lugar, con el magistrado del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, por amable iniciativa de él mismo.

Luego, fuimos recibidos formalmente por un atento consejero, Arturo Castillo, y por el consejero Martín Faz, quienes con toda gentileza escucharon nuestros argumentos. Hasta el día de hoy, a pesar de la solicitud por escrito, las demás consejeras y consejeros no han respondido, con un añadido urgente: la interpretación será discutida y resuelta por el Consejo General en el mes que corre, noviembre.

No queremos dejar de testimoniar que nuestra visita a las instalaciones centrales del INE nos causó desazón: nada queda de aquellas instalaciones públicas, abiertas a las exigencias de los partidos y de la sociedad civil, dinámicas, dialogantes hasta quedar exhaustos.

Debe ser una de las herencias de Taddei, pero para llegar a una oficina pública de los consejeros, con previa cita, hay que pasar por tres filtros, revisiones, torniquetes, estampar firmas y fotografías. La institución de la democracia, transparente por naturaleza, ha sido convertida en una pequeña y neurótica fortaleza.

Muchas cosas hay que corregir en el proceso electoral que corre, pero pocas son tan decisivas para la vida democrática de México como un nuevo acuerdo para evitar la inconstitucional sobrerrepresentación y, por tanto, para que el Congreso recoja y refleje el verdadero pluralismo que la ciudadanía depositará en las urnas.

El artículo constitucional vulnerado no ha cambiado en todo lo que va del siglo XXI (excepto para aumentar el umbral de acceso a los nuevos partidos). Lo que cambió fue su interpretación para incrementar el poder de las coaliciones, por encima de la voluntad popular.

La Alianza Democrática ya ha venido documentando las múltiples campañas anticipadas que vulneran la ley —y cuyas evidencias, entre miles documentadas ya por nuestros aliados y aliadas—, saltan a la vista en los espectaculares que ensucian el camino hacia el INE.

La corrupción ha minado los cimientos de esa institución, apenas iniciado el proceso electoral 2026-2027.

Nos negamos a que esa lista de despropósitos lleve a ignorar, otra vez, los lamentables efectos de la sobrerrepresentación entregada en la mesa de las autoridades cuya única misión es cuidar los votos de las y los mexicanos.