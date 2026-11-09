La trampa de la estacionalidad: vender más no es tener más clientes frecuentes

Una cadena de comida rápida puede cerrar el último trimestre del año con ventas récord y, aun así, estar perdiendo clientes habituales. Las sucursales pueden estar llenas, los menús de temporada agotarse y la facturación superar las expectativas. Pero ninguna de esas señales garantiza que los consumidores estén regresando con mayor frecuencia.

El sector gastronómico mexicano ofrece una señal de alerta. De acuerdo con nuestro Reporte de Lealtad Gastronómica 2026, aunque entre 2022 y 2025 el gasto promedio por cuenta aumentó 24.3%, las visitas a sucursales disminuyeron 5.1%. Un ticket más alto puede responder a incrementos de precios, combos familiares o pedidos más grandes, sin que eso signifique una relación más frecuente con el consumidor.

El análisis revela otro dato relevante: el 55.35% de los comensales realiza apenas una visita por trimestre y otro 23.17% compra con poca frecuencia. En conjunto, casi ocho de cada diez consumidores no tienen un hábito de compra consolidado. Para las cadenas, esto significa que incrementar la facturación no necesariamente equivale a fortalecer su base de clientes recurrentes.

Esta realidad se convierte en una oportunidad clave durante Halloween, Día de Muertos, Navidad o el Día de Reyes. Las cadenas de comida rápida han desarrollado una gran capacidad para atraer consumidores mediante productos de temporada, campañas creativas y experiencias especiales. Sin embargo, una parte de ese movimiento constituye tráfico prestado: personas que llegan por una ocasión específica, pero cuya siguiente visita no está asegurada.

El desafío es evitar que la inversión de marketing para las campañas de temporada no se limite a transacciones aisladas. Para lograrlo, las cadenas necesitan replantear cómo miden sus resultados y qué hacen con los consumidores después de la primera compra.

El primer cambio es dejar de evaluar la temporada exclusivamente por la facturación. Es necesario distinguir qué proporción de las visitas corresponde a clientes nuevos, habituales u ocasionales, y observar cómo evoluciona su comportamiento. Una campaña que atrae a miles de consumidores puede parecer exitosa, pero su verdadero valor comercial dependerá también de cuántos regresen y con qué frecuencia.

Esto requiere complementar el ticket promedio con indicadores como la tasa de segunda compra, el tiempo entre visitas y la recurrencia por segmento. También conviene comparar el comportamiento de quienes participaron en una campaña con su historial previo, para identificar si hubo un cambio real en sus hábitos o simplemente aprovecharon una ocasión especial.

El segundo cambio consiste en aprovechar cada visita para comenzar una relación. En una industria donde la rapidez del servicio es fundamental, los programas de lealtad deben facilitar la identificación del consumidor sin añadir pasos innecesarios al proceso de compra. Las herramientas digitales permiten reconocer a los clientes, conocer sus preferencias con su consentimiento y mantener un canal de comunicación más allá de la transacción.

Sin embargo, recopilar información no debería convertirse en un objetivo por sí mismo. Su valor aparece cuando permite tomar mejores decisiones comerciales. Saber que un consumidor llegó por primera vez durante diciembre, por ejemplo, abre la posibilidad de diseñar una acción específica para motivar su regreso, en lugar de incorporarlo a una campaña genérica dirigida a toda la base de clientes.

El tercer cambio es reconocer que la recurrencia no se construye ofreciendo lo mismo a todos. Quien compra un combo familiar durante una reunión decembrina puede tener motivaciones distintas a las de quien prueba un producto de edición limitada o visita una sucursal como parte de su rutina laboral. La frecuencia de compra, las preferencias y el contexto de consumo deberían orientar los incentivos y las comunicaciones.

Esto no significa multiplicar los descuentos. Una recompensa por frecuencia, una experiencia más conveniente o una recomendación vinculada con productos favoritos pueden resultar más relevantes que una promoción indiscriminada. La tecnología permite automatizar estas acciones, pero la estrategia debe partir de entender qué valor busca cada consumidor y qué puede motivarlo a regresar.

Finalmente, las cadenas necesitan modificar su calendario de planeación. La estrategia para enero no puede comenzar cuando termina diciembre. Si una marca espera a que disminuya el tráfico para intentar recuperar a sus visitantes, habrá dejado pasar una oportunidad importante. Las acciones para fomentar una segunda compra deben diseñarse durante la temporada alta y evaluarse en las semanas posteriores.

Para los equipos directivos, esto implica una manera distinta de entender el crecimiento: no administrar la estacionalidad únicamente como una sucesión de picos de facturación, sino utilizarla para fortalecer la demanda de los meses siguientes.

La estacionalidad no construye lealtad por sí sola; amplifica el tráfico. Las marcas ya saben cómo atraer consumidores durante las fiestas. El verdadero indicador de éxito es cuántos de ellos siguen eligiéndolas cuando las celebraciones terminan.