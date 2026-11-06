México en la sala de espera: por qué el inversionista que entiende las reglas puede llegar antes

Pocas veces las cifras de inversión en México se habían visto tan bien y leído con tanta cautela. En el primer semestre de 2026 el país captó 34,968 millones de dólares de inversión extranjera directa, máximo histórico para ese periodo; pero 88.5% fue reinversión de utilidades de empresas ya establecidas, y las nuevas inversiones sumaron apenas 2,726 millones (7.8%). Los anuncios de inversión cayeron 55% frente a 2025. Quien ya está en México sigue apostando; quien piensa entrar aún no se decide.

He seguido este fenómeno desde la práctica transaccional y en foros recientes con inversionistas y líderes empresariales. Mi conclusión: hoy la ventaja para invertir en México depende menos del dinero disponible que de entender, y usar bien, un marco jurídico que cambia rápido.

El mercado: menos operaciones, más valor

El mercado de fusiones y adquisiciones viene de un año extraordinario: en 2025 México registró operaciones por 22,500 millones de dólares, un alza de 52%, y fue el segundo mercado de América Latina, que en conjunto movilizó 114,300 millones. En el primer semestre de 2026 la tendencia se repitió: según PwC México, 69 transacciones por unos 22,600 millones de dólares, con menos operaciones pero mayor valor promedio. Los datos más recientes muestran, sin embargo, un ritmo más moderado: según el boletín de 414 Capital, en septiembre de 2026 hubo 13 transacciones por un monto revelado de 2,370.5 millones de dólares, 30.6% menos que un año antes; en el acumulado del año, el número de operaciones cae 12.1% y el monto revelado 9.9%.

Lo que escuché de la iniciativa privada

En un encuentro reciente organizado por Actinver, José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, planteó una lectura que comparto: el riesgo de invertir en México es relativo frente a una Europa cercana a las guerras, y el país conserva ventajas difíciles de replicar: cercanía con Estados Unidos, talento, cultura empresarial e infraestructura.

También habló con franqueza de los problemas. La extorsión aumenta: se denuncia una por hora, y eso es solo 3% de los casos. Hay inversiones que se van a Tailandia y Brasil porque allí sí hay energía. Y lo que más frena la inversión, señaló, es la posición recaudatoria del SAT, con muchos proyectos detenidos por fiscalización. Para quien asesora operaciones, esto obliga a dar al due diligence fiscal el mismo peso que al comercial y a negociar con especial cuidado las declaraciones, garantías e indemnidades fiscales.

En el vigésimo aniversario del Fondo de Fondos, el canciller Roberto Velasco destacó que México ocupa el séptimo lugar mundial en estudiantes de ciencia, ingeniería y matemáticas y el quinto como país más confiable entre las economías emergentes, y presentó el Plan México como pilar para atraer inversión. La referencia a los fondos soberanos de Noruega, Singapur y el Golfo apunta en la dirección correcta: el capital paciente y diversificado necesita vehículos institucionales estables. La recapitalización del Fondo de Fondos por 233 millones de dólares, vía Nafin y Bancomext, puede catalizar el capital privado de etapa temprana, aunque su despliegue aún no se refleja en las cifras del sector y habrá que medirlo en los próximos trimestres.

Las reglas que mueven el capital

Aquí está, a mi juicio, lo más importante para el inversionista: cuatro frentes jurídicos que conviene seguir de cerca.

Primero, la infraestructura estratégica. Como expuse en estas páginas, la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar crea un marco de participación público-privada en energía, transporte, agua, salud, parques industriales y tecnología, entre otros sectores. Los Lineamientos del 7 de octubre de 2026 fijan un capital de riesgo de 16% a 25% del valor de la obra o servicio y asignan a la propuesta económica entre 25 y 50 puntos en la evaluación. El plan contempla 5.7 billones de pesos para 2026-2030, pero ese monto no garantiza por sí solo la financiabilidad de los proyectos. Las primeras licitaciones carreteras de la SICT mostrarán si las fuentes de pago, la distribución de riesgos y las obligaciones contractuales son lo bastante claras para atraer compromisos de largo plazo.

Segundo, el control de inversión extranjera. La reforma a la Ley de Inversión Extranjera, aprobada por el Senado y sin cambios por la Cámara de Diputados refuerza la revisión por motivos de seguridad nacional de adquisiciones de más de 49% en empresas de sectores estratégicos, e incorpora a Marina, Defensa, Seguridad y la Agencia de Transformación Digital a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. El mecanismo no es nuevo: la ley ya preveía un procedimiento formal de autorización previa de la CNIE para ciertos casos, incluida la facultad de impedir adquisiciones por razones de seguridad nacional; la reforma amplía los supuestos en que debe solicitarse. Así, México se alinea con otras jurisdicciones que, en un contexto de regionalización, protegen intereses estratégicos, como Estados Unidos con el CFIUS. El umbral de activos que activa la revisión aún no existe —la CNIE deberá fijarlo—. Se trata ya de una nueva condición suspensiva para muchas operaciones, que deberá incorporarse a calendarios, cláusulas de terminación y mecanismos de reparto del riesgo regulatorio, cuidando su congruencia con los compromisos de México en el T-MEC.

Tercero, la competencia económica. La sustitución de la COFECE por la Comisión Nacional Antimonopolio ha generado más ruido del necesario. El marco legal ya está completo. Lo importante no es esperar nuevas leyes, sino seguir los criterios con que la nueva Comisión resuelve concentraciones y notificar con el rigor de siempre.

Cuarto, la simplificación y los incentivos. Los decretos de mayo de 2026, que incluyen la autorización inmediata de inversiones y la ventanilla única de comercio exterior, van en la dirección correcta. La semana pasada, ante inversionistas globales, Hacienda subrayó la deducción inmediata de hasta 91% de las inversiones en activos fijos nuevos, con una deducción adicional de 25% en capacitación e innovación, y que el Paquete Económico 2027 propone un trato fiscal preferente al capital repatriado invertido en actividades productivas. Ojo con el calendario: para inversiones a partir de 2027 los porcentajes de deducción bajan a un rango de 35% a 89%, por lo que concretar la inversión antes del cierre de 2026 tiene valor. Aun así, su efecto en la decisión de compra es incipiente; estos incentivos sirven más para planear inversiones posteriores al cierre.

T-MEC: certidumbre a plazos

El tratado seguirá vigente al menos diez años, pero con revisiones anuales, y no se prorrogará por 16 años como pedían México y Canadá. Para el inversionista, esto significa una certidumbre que se renueva cada año y que en los contratos debe traducirse en ajustes de precio y cláusulas de cambio material adverso que contemplen escenarios arancelarios. Si las reglas de origen se endurecen, la proveeduría regional puede volverse aún más atractiva.

Cómo proteger el contrato

La reforma judicial obliga a replantear algo que antes se daba por sentado: dónde y cómo se resuelven las disputas. Cada vez más operaciones recurren al arbitraje con sede neutral, al seguro de declaraciones y garantías (R&W insurance), que ha permitido cerrar operaciones pese a la incertidumbre, a escrows bien calibrados y a mecanismos de salida vinculados a cambios regulatorios. Gana terreno también el precio contingente, con pagos sujetos a hitos, para cerrar la brecha de valuación cuando el riesgo técnico o regulatorio impide fijar todo el precio al cierre. Estas herramientas ya no son un lujo de las grandes operaciones, sino buena práctica.

Una ventana que se abre a quien está preparado

México enfrenta una paradoja: inversión récord y capital nuevo que no termina de llegar. Sus ventajas estructurales siguen intactas, pero no bastan. La ventaja será para quien entienda primero las reglas nuevas —los lineamientos de infraestructura, el filtro de inversión extranjera y el T-MEC con revisiones anuales— y las traduzca en estructuras que repartan bien el riesgo. Al Estado le toca convertir leyes y anuncios en proyectos financiables y procesos transparentes; a los inversionistas y sus asesores, hacer mejor diligencia, negociar mejores coberturas y diseñar mejores estructuras. La pregunta ya no es si México es atractivo, sino quién estará listo cuando el capital nuevo decida entrar.