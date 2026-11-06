El desarrollo social también se construye desde la industria

Cuando una empresa manufacturera decide establecerse en una región, su presencia transforma mucho más que la actividad económica local. Con el tiempo, se convierte en parte de la vida de miles de personas: genera oportunidades laborales, establece relaciones con proveedores, participa en la formación de talento y comparte recursos e infraestructura con las comunidades que la reciben.

De acuerdo con el INEGI, el sector manufacturero da empleo formal a más de 9.5 millones de personas en el país. El acceso a un empleo formal y digno es uno de los factores que contribuyen al desarrollo y a la movilidad social en México.

Esta contribución adquiere mayor relevancia cuando las empresas generan condiciones de bienestar que se extienden a las familias y a las comunidades donde operan.

La industria manufacturera tiene una capacidad particular para contribuir al desarrollo social por la cantidad de personas y sectores económicos que participan en sus operaciones. Cada planta reúne a trabajadores de distintas especialidades, conecta empresas de diferentes tamaños y genera una demanda constante de conocimientos, servicios e infraestructura.

Considero que nuestra mayor responsabilidad como industria es aprovechar esta capacidad para generar condiciones de desarrollo que permanezcan en las comunidades y beneficien a las personas a lo largo del tiempo.

Esta responsabilidad comienza con nuestros colaboradores. En nuestro caso, la filosofía está centrada en las personas, y eso nos exige mirar cada decisión también desde su impacto en quienes forman parte de la organización.

La capacitación, las condiciones laborales y las oportunidades de crecimiento tienen un propósito que va más allá del desempeño de la empresa: buscamos que cada persona pueda desarrollar sus capacidades, construir un futuro con mayor estabilidad y mejorar su calidad de vida.

Para mí, el desarrollo industrial adquiere sentido cuando abre esas posibilidades. Lo que una persona aprende, las oportunidades a las que accede y la confianza que construye en su futuro también pueden transformar la vida de su familia y de su comunidad.

La relación entre la industria y su entorno también se construye a través de las oportunidades que genera para otras empresas. Integrar proveedores locales a las cadenas de valor permite desarrollar capacidades productivas, impulsar la especialización y fortalecer la actividad económica de la región.

Cuando estas relaciones se acompañan de transferencia de conocimientos y mejores prácticas, sus beneficios pueden extenderse a los trabajadores de esas empresas y contribuir a la consolidación de un tejido empresarial más sólido.

Otro aspecto que considero fundamental es la colaboración entre la industria, las universidades y los centros de formación técnica, pues permite acercar la educación a las necesidades productivas de cada región, fomentar la investigación y ampliar las oportunidades profesionales de los jóvenes.

Esta vinculación contribuye a que el conocimiento y las capacidades desarrolladas permanezcan en las comunidades, creando condiciones para atraer nuevas actividades económicas y generar oportunidades de desarrollo a largo plazo.

En nuestra organización, la decisión de establecer un centro de manufactura e innovación, en el centro del país, que genere más de 4 mil empleos directos, responde a una visión de largo plazo que busca contribuir al desarrollo de la región a través de la actividad industrial y la generación de oportunidades.

Para que estas contribuciones tengan continuidad, es necesario mantener una relación cercana con las comunidades y comprender sus necesidades. Cada región enfrenta circunstancias distintas y las empresas debemos reconocerlas al definir nuestras prioridades de inversión social, desarrollo de talento y gestión ambiental.

Esta visión también implica gestionar nuestras operaciones de manera que el desarrollo industrial sea compatible con el bienestar de las comunidades.

El uso eficiente de los recursos, la reducción del impacto ambiental y la adopción de tecnologías más sostenibles son decisiones que influyen en la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.

La permanencia de una empresa en una región exige una visión de largo plazo sobre los recursos y las condiciones que hacen posible su actividad.