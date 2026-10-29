Venta a terceros: energía disponible, pero ¿a qué costo?

Durante varios años, la industria se ha enfrentado con dificultades para incrementar su capacidad eléctrica contratada o conseguir la capacidad necesaria para establecer nuevos centros de carga. En muchos casos, aunque técnicamente es posible obtener la energía requerida de la red eléctrica, las obras de refuerzo necesarias representan inversiones multimillonarias que pueden hacer inviable la ampliación de una planta o la instalación de nuevas operaciones. Sin embargo, donde algunos encuentran dificultades, otros identifican oportunidades. Ante esta problemática, algunas empresas han decidido invertir en infraestructura eléctrica para ofrecer capacidad disponible a parques industriales y comercializar energía a las empresas que se instalan en ellos, mediante el esquema conocido como Venta a Terceros.

Este modelo permite que los parques industriales ofrezcan a sus arrendatarios un beneficio importante: disponibilidad de capacidad eléctrica sin necesidad de que cada empresa desarrolle individualmente toda la infraestructura requerida para conectarse a la red. En algunos de estos proyectos, las empresas que realizan las inversiones recuperan su capital mediante los ingresos asociados a la venta de energía, incorporando tanto el costo de financiamiento de la infraestructura como un margen comercial. Adicionalmente, pueden establecer relaciones contractuales de largo plazo con los usuarios del parque. Aquí surge un aspecto importante. Bajo ciertas estructuras de Venta a Terceros, las empresas instaladas en el parque reciben electricidad a través de un Usuario Final que contrata el suministro para las instalaciones. Esto puede limitar la capacidad de los arrendatarios para negociar directamente con distintos Suministradores Calificados, dependiendo de las condiciones técnicas y contractuales del proyecto.

¿Cuáles son las ventajas para las empresas que se establecen en estos parques industriales?

La principal es contar con capacidad eléctrica disponible desde el inicio de sus operaciones, evitando, según las características del proyecto, los tiempos asociados a estudios de conexión y a la ejecución de obras de refuerzo. Otra ventaja importante es evitar inversiones significativas en infraestructura eléctrica que, de otra manera, podrían representar una barrera para iniciar o ampliar operaciones. Adicionalmente, la administración de una red eléctrica interna podría permitir una atención más ágil ante determinadas fallas, siempre que el operador cuente con personal capacitado y disponibilidad de atención permanente. Naturalmente, los tiempos de restablecimiento dependerán del origen y las características de cada falla.

Pero, ¿cuáles son las desventajas?

Una de las más importantes es el riesgo de acceder a precios de electricidad menos competitivos que aquellos que podrían obtenerse mediante una negociación directa con distintos suministradores. Esto se debe a que el precio puede incorporar la recuperación de las inversiones realizadas en infraestructura, los costos financieros y el margen comercial del operador. Además, dependiendo de la estructura contractual, las empresas podrían perder la posibilidad de realizar procesos competitivos de contratación de energía durante varios años. Incluso, esta limitación podría extenderse durante buena parte de su permanencia en el parque industrial. Esto representa un riesgo relevante: resolver una necesidad inmediata de capacidad eléctrica a cambio de quedar sujeto a condiciones económicas que podrían dejar de ser competitivas en el futuro.

Aunque la Venta a Terceros no es una figura regulatoria nueva, su aplicación en proyectos de infraestructura eléctrica para parques industriales representa una alternativa que está adquiriendo relevancia.

En nuestra experiencia, hemos identificado casos en los que las empresas que buscan establecer nuevas operaciones enfrentan condiciones de negociación desfavorables, principalmente por desconocimiento del esquema y por la presión de contar con electricidad en los tiempos requeridos para iniciar operaciones. Por ello, resulta fundamental evaluar cuidadosamente las condiciones económicas y contractuales antes de asumir compromisos de largo plazo.

La Venta a Terceros puede representar una solución importante para impulsar el crecimiento industrial y facilitar nuevas inversiones. Sin embargo, la disponibilidad inmediata de electricidad no debe ser el único criterio para tomar una decisión. Porque tan importante como conseguir la energía necesaria para iniciar operaciones es, asegurar que su costo y sus condiciones contractuales sigan siendo competitivos en el largo plazo.