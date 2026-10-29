Reimaginar el trabajo: de la inversión tecnológica al valor de negocio

La ventaja competitiva no depende únicamente de incorporar tecnología, sino de rediseñar el trabajo para aprovecharla. Cuando las inversiones en automatización, analítica e inteligencia artificial no se acompañan de cambios en los procesos, los roles, las capacidades y la toma de decisiones, las organizaciones corren el riesgo de modernizar sus herramientas sin transformar su desempeño. Reimaginar el trabajo es, por tanto, una decisión de negocio, no solo una iniciativa de Recursos Humanos.

Para las empresas en México, el reto es conectar la transformación tecnológica con la capacidad de ejecutar su estrategia. Reimaginar el trabajo implica decidir qué actividades deben automatizarse, dónde el juicio humano aporta un valor diferencial y cómo deben evolucionar los roles, las habilidades y los mecanismos de colaboración. Se trata de identificar qué debe cambiar en la operación para que la inversión tecnológica contribuya al crecimiento del negocio y mejore la productividad, la calidad y el servicio.

La cultura organizacional forma parte de esa conversación estratégica. De acuerdo con el estudio Desafíos y tendencias de las empresas en México y Latinoamérica 2026, elaborado por EY, el 42% de las empresas encuestadas en México identifica el desarrollo y fortalecimiento de la cultura organizacional como un desafío central en materia de cultura y experiencia del trabajador. Para la alta dirección, atender esta prioridad exige traducir la cultura en comportamientos, incentivos y formas de decidir que apoyen la ejecución del negocio.

Cuando la tecnología cambia, pero el modelo de trabajo permanece intacto, las organizaciones pueden limitar el valor de sus inversiones.

Esto puede limitar el valor de la inversión y deteriorar la experiencia de las personas. La rotación de perfiles clave puede ser una señal de esas fricciones, aunque no debe atribuirse a una sola causa. La compensación y los beneficios siguen siendo relevantes, pero no sustituyen un entorno que permita aportar valor.

Para superar estas fricciones, la alta dirección necesita una agenda de cuatro decisiones conectadas entre sí: rediseñar el trabajo, reconfigurar roles y capacidades, alinear liderazgo y cultura, y medir los resultados de la transformación. No se trata de impulsar iniciativas aisladas de talento o tecnología, sino de vincularlas con las prioridades y la ejecución del negocio.

La primera decisión es rediseñar el trabajo antes de incorporar nuevas herramientas o ampliar el uso de las existentes. Esto exige revisar los procesos de principio a fin, eliminar actividades que no aportan valor y aclarar responsabilidades y mecanismos de decisión.

A partir de ese rediseño, la segunda decisión es reconfigurar los roles y las capacidades en función de la estrategia. El fortalecimiento de habilidades (upskilling) debe responder a las capacidades que el negocio necesita, no a una oferta de capacitación desconectada de la operación. Vincular el aprendizaje, la movilidad y el desarrollo con la evolución de los roles permite preparar a las personas para incorporar la automatización a su trabajo y aplicar su juicio y creatividad en actividades de mayor valor.

Para que estos cambios se traduzcan en nuevas prácticas, la tercera decisión es alinear el liderazgo y la cultura con la forma de trabajar que requiere el negocio. Los comportamientos, incentivos y mecanismos de control deben favorecer la colaboración y la adopción tecnológica, con responsabilidades claras.

Esta alineación también implica reconocer que poner a las personas al centro y exigir resultados no son objetivos contrapuestos. Se trata de crear condiciones para un mejor desempeño: claridad de prioridades, cargas de trabajo sostenibles, equilibrio entre la vida laboral y personal, y oportunidades de crecimiento vinculadas con capacidades estratégicas. El bienestar, la flexibilidad y la experiencia de las personas deben integrarse al modelo de trabajo, en lugar de abordarse como iniciativas aisladas de la operación.

La cuarta decisión es medir la transformación con una perspectiva de negocio. Además de los indicadores de talento, la alta dirección debe evaluar el efecto de las iniciativas en la productividad, la calidad, los tiempos de respuesta y la experiencia del cliente. Definir los resultados esperados y darles seguimiento permite distinguir entre incorporar herramientas, cambiar la forma de trabajar y generar valor, así como ajustar la ejecución cuando los avances no responden a los objetivos.

Las organizaciones que conecten procesos, capacidades, liderazgo y experiencia de las personas estarán mejor posicionadas para convertir la transformación en resultados sostenibles.