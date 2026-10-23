¿Las Trump Accounts para México?

Pocas iniciativas de la Administración Trump generan un cierto consenso y las Trump Accounts son una de ellas. Deberíamos considerarlas para México.

Las Trump Accounts son cuentas de inversión para menores de edad. El gobierno de Estados Unidos hace una aportación inicial de mil dólares a los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, cantidad que se invierte en fondos que replican el S&P 500, y queda bloqueada hasta que el niño cumpla 18 años. No sorpresivamente, la iniciativa contiene el nombre de Trump.

Su objetivo principal es ampliar el acceso de la población al mercado bursátil estadounidense y permitir que más personas se beneficien de sus rendimientos. Entre 2015 y 2025, el S&P 500 acumuló un rendimiento de cerca de 300 por ciento, incluyendo dividendos.

De hecho, el mercado bursátil ha sido un verdadero semillero de millonarios en los últimos años. Según un reporte de UBS, en 2025 se crearon alrededor de un millón de nuevos millonarios en el mundo, de los cuales 440 mil fueron en EU, impulsados en gran parte por las ganancias bursátiles. El mercado de valores se ha convertido en un trampolín del sueño americano. De ahí el eslogan de las Trump Accounts: “The American Dream Starts Now”.

El sector privado también juega un papel clave en esta iniciativa. Uno de sus principales impulsores ha sido el empresario Michael Dell, quien, con su esposa, comprometieron una donación de 6 mil 250 millones de dólares para aportar 250 dólares a las cuentas de 25 millones de niños. Porque el verdadero potencial del programa depende sobre todo de la acumulación de aportaciones adicionales durante los subsecuentes años. Bajo su esquema, se pueden aportar hasta 5 mil dólares anuales, de los cuales hasta 2 mil 500 pueden provenir del empleador de los padres o tutores, con ventajas fiscales. Empresas como Dell y Nvidia se han comprometido a realizar aportaciones a las cuentas de los hijos de sus empleados.

Además de estas aportaciones, el Departamento del Tesoro aprobó recientemente cambios que permiten a grandes fortunas y empresas donar acciones directamente, en lugar de efectivo. Elon Musk acaba de anunciar que donaría una acción de SpaceX a “cada niño en América”. Aunque este cambio generó cierta crítica, ya que podría permitir a los donantes aprovechar el programa para promover sus propias empresas, y no por motivos altruistas.

En México ya existen programas que incentivan el ahorro para niños: CETESdirecto Niños o Afore Niños. Sin embargo, ninguno integra todos los elementos centrales de las Trump Accounts: aportación pública inicial, apertura automática vinculada al nacimiento, tratamiento fiscal específico y un involucramiento del sector privado y las grandes fortunas nacionales.

Existen varios beneficios para, por lo menos, considerar tropicalizar la iniciativa Trump Accounts en México: (1) mayor participación de la población mexicana en su economía y en las empresas; (2) ampliar la base de inversionistas, dar mayor volumen al mercado bursátil y eventualmente incentivar a más empresas a listarse, en un momento en que las bolsas mexicanas sufren de deslistes y pocas nuevas colocaciones; (3) contribuir al financiamiento de proyectos de infraestructura mediante vehículos de inversión cotizados, en un contexto de recursos públicos escasos; (4) promover el ahorro a largo plazo, al igual que la educación financiera; (5) asignaría a cada niño un RFC desde el nacimiento; (6) y finalmente, cerrar brechas entre la población general, el sector privado y las grandes fortunas mexicanas, haciendo que más mexicanos se sientan partícipes en la riqueza del país.

Esta propuesta llegaría en un momento de plena democratización del mercado bursátil. En gran parte gracias a las plataformas que permiten abrir cuentas con tan sólo 100 pesos, las cuentas bursátiles pasaron de apenas 300 mil en 2019 a 27.7 millones en el segundo trimestre de 2026. Pero, aun así, queda mucho mercado por atender.

¿Y cuánto le costaría al gobierno? Si partimos de cuentas que empiezan con 10 mil pesos, para los casi dos millones de nacimientos que CONAPO proyecta en 2026, el programa requeriría cerca de 20 mil millones de pesos (~0.20 por ciento del presupuesto federal 2026). Para ponerlo en perspectiva, equivaldría a menos del 4 por ciento de lo destinado a la Pensión para Adultos Mayores en el Presupuesto 2027.

Pero para que esto sea exitoso, se requiere la participación del sector privado. Mediante incentivos fiscales, empresas, fundaciones y patrimonios mexicanos tendrían un estímulo para participar en la democratización del acceso al ahorro y la inversión.

Porque si tomamos un rendimiento nominal anual de 7.17 por ciento, en línea con el rendimiento histórico del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores entre 2015 y 2025, una semilla de 10 mil pesos, complementada con otros 5 mil pesos al final de cada año durante 18 años, acumularía alrededor de 207 mil 600 pesos nominales. ¿Y por qué no considerar una cuenta bloqueada hasta el retiro, a los 65 años? Manteniendo el mismo ritmo anual de aportaciones, un individuo podría acumular aproximadamente 7.12 millones de pesos nominales.