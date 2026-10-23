Cuando la IA también decide: el reto de definir las reglas

CEO de Oracle México.

Durante mucho tiempo hemos hablado de inteligencia artificial como una herramienta para analizar información, encontrar patrones o hacer recomendaciones. Hoy la conversación cambió. La IA ya no solo ayuda a entender qué está pasando en una empresa: cada vez participa más en procesos de negocio, automatización de tareas, anticipación de escenarios e incluso ejecutar acciones que antes requerían intervención humana constante.

Este cambio plantea una discusión distinta a la que hemos tenido hasta ahora. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial puede participar en la toma de decisiones. En muchos casos ya lo hace. El verdadero reto es definir bajo qué reglas opera, qué nivel de autonomía puede tener y cómo mantener el control, la trazabilidad y la responsabilidad dentro de la organización.

El diálogo sobre IA empresarial suele enfocarse en las capacidades de la tecnología. Sin embargo, el verdadero desafío está en la gobernanza. A medida que los sistemas adquieren la capacidad de recomendar acciones, ejecutar procesos y coordinar tareas de forma autónoma, las empresas necesitan establecer marcos claros para determinar qué decisiones pueden automatizarse, cuáles requieren validación humana y cuáles deben permanecer bajo supervisión directa.

Esta discusión es especialmente relevante porque muchas organizaciones están acelerando sus inversiones en inteligencia artificial. Sin embargo, no todas están obteniendo los mismos resultados. De acuerdo con el Global CEO Survey 2026 de PwC, solo 12% de los CEO a nivel global afirma haber obtenido simultáneamente mayores ingresos y reducción de costos gracias a la IA, mientras que más de la mitad aún no reporta beneficios financieros significativos. Esto demuestra que el valor de la inteligencia artificial no depende únicamente de su adopción, sino de la forma en que se integra a los procesos críticos del negocio.

El verdadero potencial aparece cuando la IA deja de ser una herramienta aislada y se conecta con áreas estratégicas como finanzas, recursos humanos, cadena de suministro, ventas, compras o servicio al cliente. En estos entornos, la tecnología puede anticipar riesgos, detectar anomalías, identificar oportunidades y ejecutar acciones operativas con una velocidad difícil de igualar.

Por ejemplo, pensemos en una compañía que utiliza IA para monitorear su cadena de suministro. El sistema puede identificar retrasos potenciales, evaluar escenarios alternativos y activar ajustes operativos para minimizar impactos. En finanzas, puede detectar desviaciones presupuestales y proponer medidas correctivas. Por otro lado, en recursos humanos, puede ayudar a identificar tendencias relacionadas con rotación o necesidades de talento. En todos estos casos, la IA demuestra que puede mejorar la eficiencia, pero también nos recuerda que debe haber límites; reglas claras sobre el alcance de la autonomía tecnológica.

Y es que la confianza en la inteligencia artificial no depende únicamente de la precisión de sus resultados. También depende de la capacidad de entender cómo llegó a una recomendación, qué datos utilizó, qué reglas siguió y quién mantiene la responsabilidad final sobre la acción ejecutada.

En México, esta conversación cobra cada vez mayor relevancia. De acuerdo con PwC, 54% de los CEO del país considera la innovación como un pilar estratégico para reinventar su modelo de negocio. Sin embargo, innovar no consiste únicamente en incorporar nuevas tecnologías, también implica construir mecanismos para administrarlas de forma responsable y sostenible.

Desde mi experiencia, las organizaciones que avanzan con mayor éxito en inteligencia artificial no son necesariamente las que corren más rápido sino las que tienen claridad sobre tres cosas: qué problema quieren resolver, qué datos necesitan para hacerlo y qué nivel de autonomía están dispuestas a darle a la tecnología.

Estamos avanzando hacia modelos donde la inteligencia artificial participará cada vez más activamente en la operación empresarial. Pero autonomía no significa ausencia de control. Significa establecer límites claros, mecanismos de supervisión y reglas de actuación alineadas con los objetivos del negocio.

Las organizaciones que logren este equilibrio podrán pasar de la experimentación a la adopción a gran escala. Podrán acelerar procesos, mejorar la eficiencia y generar nuevo valor sin comprometer la confianza ni la responsabilidad corporativa.

En los próximos años, la conversación sobre inteligencia artificial dejará de centrarse únicamente en las capacidades de la tecnología y se enfocará cada vez más en su gobernanza. Porque el verdadero desafío ya no será enseñar a las máquinas a actuar, sino definir las reglas bajo las cuales pueden hacerlo.