Mejores decisiones nacen del diálogo

Presidente del Capítulo México de la International Coaching Federation (ICF). Autor de Coaching 4.0 y Líder 4.0. Especialista en coaching ejecutivo, liderazgo, transformación organizacional e integración humana de la inteligencia artificial.

Cada trimestre, los consejos de Administración aprueban inversiones millonarias en inteligencia artificial, automatización y transformación digital. Sin embargo, una pregunta comienza a repetirse con inquietante frecuencia: si nunca habíamos tenido tanta tecnología disponible, ¿por qué innovar sigue siendo tan difícil?

El problema rara vez está en los algoritmos. Está en la calidad de las decisiones que las organizaciones son capaces de construir alrededor de ellos.

Google llegó a esta conclusión tras estudiar durante años el desempeño de cientos de equipos en su proyecto Aristotle. El factor que mejor explicaba los resultados no era el talento individual, sino la seguridad psicológica: la capacidad de cuestionar ideas, discrepar con respeto y convertir los errores en aprendizaje.

La innovación no aparece cuando una empresa compra una nueva tecnología. Comienza cuando alguien se atreve a desafiar una suposición que todos daban por cierta.

Paradójicamente, muchas organizaciones están incorporando inteligencia artificial mientras conservan modelos de conversación que inhiben precisamente aquello que buscan acelerar: reuniones donde pocos participan, desacuerdos que nunca se expresan y decisiones que se aprueban sin un verdadero contraste de perspectivas.

McKinsey ha señalado que capturar el valor de la inteligencia artificial depende tanto de la transformación organizacional como de la tecnología misma. En otras palabras, la IA puede procesar información; las personas siguen siendo responsables de interpretarla, cuestionarla y convertirla en decisiones que generen valor.

Las organizaciones más competitivas han comenzado a entender que la calidad de sus conversaciones es un activo estratégico. Porque las mejores decisiones no nacen del consenso automático, sino del diálogo que confronta datos, experiencia, intuición y criterio.

En este contexto, el coaching ejecutivo deja de ser una herramienta de desarrollo individual para convertirse en un mecanismo de gobernanza. Su mayor aportación no consiste en mejorar la comunicación, sino en ayudar a los líderes a pensar con mayor claridad, escuchar perspectivas distintas, desafiar sus propios sesgos y construir conversaciones que eleven la calidad del juicio colectivo.

Las ventajas tecnológicas terminarán por democratizarse. Los algoritmos serán más rápidos, más accesibles y más precisos. Lo que seguirá siendo excepcional será una organización capaz de convertir conversaciones complejas en decisiones inteligentes.

Porque las empresas del futuro no competirán únicamente por tener la mejor inteligencia artificial. Competirán por desarrollar algo mucho más difícil de replicar: una cultura donde las mejores decisiones nazcan de las mejores conversaciones. Las empresas más innovadoras no invierten primero en tecnología; invierten en mejores conversaciones

“Las organizaciones no crean valor por la tecnología que compran, sino por las conversaciones que esa tecnología es capaz de transformar.”