Recientemente, los servidores de IA (AI Servers) y su industria han despertado gran interés en México. Esto me ha motivado a compartir las siguientes líneas, basadas en observaciones y experiencias de primera mano que he tenido al visitar las fábricas.

Las empresas que fabrican AI Servers en México cuentan con inversiones de diversos países, como Canadá, Singapur, Taiwán, etc. Las empresas taiwanesas se han arraigado en México por décadas, evolucionando desde el ensamblaje de celulares “BlackBerry”, portátiles y dispositivos “Alexa”, hasta incluir ahora el ensamblaje de Servers y AI Servers. En realidad, Taiwán y México son socios complementarios.

Esas empresas taiwanesas también tienen inversiones en otros países competitivos en manufactura, como Malasia, Tailandia, Filipinas, Polonia y República Checa, etc. En los últimos años, todas también han establecido fábricas en Estados Unidos a petición de sus clientes para diversificar riesgos, que incluyen riesgos geopolíticos, jurídicos, arancelarios, y logísticos (por ejemplo, bloqueos carreteros por manifestaciones).

Debido a la enorme demanda, ellas han invertido fuertemente en México, donde han creado más de 70,000 empleos directos. La visita realizada a las fábricas revela que con los equipos y know-how de alta tecnología, numerosos gerentes mexicanos y miles de talentos altamente calificados, juntos hacen posible transformar cientos de miles de componentes a AI Servers. Nuestras empresas han dedicado abundantes recursos a la capacitación interna, de modo que todos son profesionales certificados y son empleos formales. Además, sus tasas de rotación de personal son muy inferiores a la media nacional.

No obstante, he observado que algunos comentarios aseveran que a estos Servers exportados a EU solo se les han colocado unos tornillos en México; afirman que hace falta una cadena de suministros, apuntan que pone muy poco capital en México, genera muy pocos empleos y pocas contribuciones económicas, etc. Creo que estos malos entendidos se deben a la falta de las estadísticas y la realidad, y cabe mencionar que la formación de una cadena necesita de muchas condiciones y sobre todo de tiempo. La industria automotriz lleva ya más de diez décadas de desarrollo en México, sin embargo, la de AI Servers es relativamente nueva y aún así ha ayudado a aumentar la expectativa de crecimiento económico de México en 2026 desde 0.8% y 1%, hasta 1.5% y 1.4%, según informes de la OCDE y Fitch Ratings, respectivamente. Ambos organismos han apuntado que la mejora corresponde a esta industria.

Ahora bien, México ha tenido un buen comienzo en su entrada a la era de la IA, por tener esta industria en un momento en el que todos los países del mundo anhelan tenerla. Queda a México apreciar esta oportunidad, apoyarla evitando medidas que puedan perjudicar su operación. De otro modo, se podría dar una señal negativa y dañaría su continuidad de desarrollo.

Cabe mencionar que muchos CEOs de estas empresas son decision makers de la Asociación de Manufactura de Eléctricos y Electrónicos de Taiwán (TEEMA), la cuál está evaluando establecer un Parque Científico en México, que ayudaría a atraer más inversión al país. TEEMA y sus miembros reconocen las ventajas geográficas y comerciales de México, y también estarán muy atentos a cualquier medida que llegara a afectar sus operaciones.

Para finalizar me gustaría reafirmar algo: Taiwán es Taiwán, una nación soberana, independiente y democrática. Argumentos recientes advierten sobre el riesgo que corre México al haber desarrollado una dependencia económica de la proveeduría de Taiwán, en el escenario de que sucediera un conflicto en el Indo-Pacífico. Cabe destacar que, según Bloomberg Economics, una invasión, una guerra a Taiwán de gran escala, podría significar una pérdida económica no solo en México, sino a nivel global de 10 billones de dólares, equivalente al 10% del PIB mundial en un año (en EU el PIB bajaría un 6.7%).

Afortunadamente, los insumos esenciales de esta cadena de AI Servers están en las manos de países democráticos. Taiwán apoya su alianza en esta cadena que incluye a EU, México, etc..., y también aprecia su apoyo. Confío en que México y Taiwán lograrán fortalecer su relación bilateral basada en el respeto y la confianza mutua, para consolidar la industria de la IA en este país.