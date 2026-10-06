La venta que nunca ocurrió: cuando un buen cliente parece un riesgo

Un cliente encuentra lo que busca y decide comprarlo. Puede estar frente a una computadora o en la caja de una tienda. Elige su método de pago, acerca o inserta su tarjeta, o hace clic, y espera unos segundos. Tiene fondos suficientes y la compra es legítima. Pero aparece un mensaje: transacción rechazada.

Quizá lo intente otra vez. Tal vez cambie de tarjeta o de método de pago. O quizá simplemente desista y compre en otro lugar. Para el consumidor fue una mala experiencia. Para el comercio, fue una venta que nunca ocurrió.

Durante años, una parte importante de la conversación sobre pagos se ha concentrado en combatir el fraude. Con justa razón: a medida que aumentan las transacciones y se multiplican las formas de pagar, también crece la necesidad de proteger cada operación, ya sea en un entorno digital o en un punto de venta físico.

Pero la sofisticación del ecosistema también ha cambiado la pregunta. Ya no basta con detectar aquello que se sale de la norma; necesitamos entender por qué.

Una compra de mayor valor al habitual, un dispositivo distinto o una operación realizada durante un viaje pueden ser señales que ameriten atención, pero ninguna significa necesariamente que exista fraude. El contexto se vuelve tan importante como la señal.

Y obtenerlo requiere velocidad. Lo que el consumidor percibe como un simple proceso de pago es, en realidad, una cadena de decisiones sobre autorización, riesgo, fraude, cumplimiento y conciliación. Una transacción puede tener que ser evaluada y aprobada en menos de 250 milisegundos.

Es aquí donde la inteligencia artificial empieza a tener un papel especialmente interesante. No porque elimine el riesgo ni porque debamos delegar indiscriminadamente las decisiones, sino porque permite procesar más señales simultáneamente, identificar patrones y añadir contexto en una fracción de segundo.

Esto supone una evolución frente a sistemas basados principalmente en reglas estáticas. En lugar de responder de la misma manera cada vez que aparece determinada señal, los modelos pueden analizar múltiples variables y ayudar a tomar decisiones más precisas. La evolución va de reglas manuales y procesos secuenciales hacia modelos capaces de evaluar múltiples señales en tiempo real.

Y ahí es donde una discusión que parece profundamente tecnológica se convierte en una conversación de negocio.

Durante mucho tiempo, las empresas han trabajado en optimizar cada etapa del proceso de compra: atraer al consumidor, facilitar la navegación, reducir pasos, ofrecer distintos métodos de pago y hacer más sencillo el checkout. Pero todo ese esfuerzo pierde valor si, en el último momento, la infraestructura no puede tomar una decisión suficientemente precisa.

Por eso, la siguiente evolución de los pagos no será solamente hacerlos más rápidos o incorporar nuevas formas de pagar. Será hacerlos más inteligentes.

Eso significa entender mejor cada operación, responder con mayor precisión al riesgo y utilizar la tecnología no solo para procesar transacciones, sino para tomar mejores decisiones alrededor de ellas. El objetivo no es aprobar más a cualquier costo, sino aumentar la capacidad de convertir intentos legítimos en ventas sin comprometer una gestión efectiva del fraude.

Al final, la tecnología puede volverse mucho más sofisticada, pero la expectativa sigue siendo la misma: quien quiere comprar espera poder hacerlo y quien quiere vender, busca no perder una buena transacción por el camino.