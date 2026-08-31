El mercado de M&A en México: balance del primer semestre de 2026 y perspectivas para la segunda mitad del año

​Una lectura desde la práctica legal corporativa

​I. Introducción

​Tras un 2025 con cifras históricas —US$22.5 mil millones en valor transaccional (+52% interanual, Mergermarket/Marsh)—, el mercado mexicano de M&A en H1 2026 presenta una paradoja: menos transacciones pero mayor valor agregado, impulsado por megadeals en sectores estratégicos y señales incipientes de simplificación regulatoria.

​El contexto macroeconómico combina estímulo y cautela. Frente a ello, la no renovación automática del T-MEC (1 de julio de 2026), la volatilidad cambiaria y los déficits en infraestructura y energía obligan a calibrar con mayor precisión las estrategias transaccionales.

​II. Panorama del mercado M&A en el primer semestre de 2026

​Según PwC México, se completaron 69 transacciones por ~US22.6 mil millones en H1 2026 —menor volumen, pero +107% en valor (de ~US5,000M a >US10,000M al cierre de junio, RIóN/414 Capital). Lex Latin reporta -19% en número y +21% en montos. A nivel regional, Latam registró 1,062 operaciones (TTR Data); el PE cayó 38% a US298M en ocho operaciones, frente al excepcional 2025 (+106%, US$19.8 mil millones).

​Distribución sectorial

​Sectores líderes: Logística y Transporte (27.3% en mayo), Industria/Manufactura e Ingeniería y Servicios Financieros (18.2% cada uno). En el acumulado, Industria/Manufactura y Consumo dominan con 43.6% del total. El sector tecnológico retrocedió del 32% del volumen en 2024 al 15% en 2025, cediendo protagonismo a sectores con activos tangibles y flujos predecibles.

​III. Factores que impulsaron o limitaron la actividad

​Factores de impulso

• ​Plan México y simplificación regulatoria: Los decretos del 4 de mayo de 2026 (Autorización Inmediata de Inversiones, Ventanilla Única de Comercio Exterior, simplificación Cofepris, fomento al cumplimiento fiscal) constituyen una señal positiva de política pública. El trámite digital con resolución máxima de 30 días hábiles apunta a reducir un cuello de botella histórico; no obstante, la implementación se encuentra en fase temprana y su incidencia en el deal flow del semestre ha sido incipiente.

• ​Nearshoring e infraestructura: Con 477 parques industriales operando y >100 en construcción (AMPIP), e inversiones previstas por US$5,830M en nuevos desarrollos para 2026, el nearshoring continúa como motor estructural. La AMPIP observa que México exporta más con menor crecimiento en empleo, reflejando “una manufactura que evoluciona a componentes complejos y competitivos” —indicador de mayor valor agregado que justifica valuaciones superiores.

• ​Fondo de Fondos: Capitalización de US$233M (4,000 mdp) vía Nafin/Bancomext, con efecto multiplicador comprometido por AMEXCAP (de 5,000 a 50,000 mdp). Catalizador potencial para venture capital y PE de etapa temprana, aunque las inversiones comenzarán a materializarse en H2 2026 y su impacto aún no se refleja en cifras.

• ​Herramientas transaccionales: El uso creciente de seguros R&W ha permitido cerrar operaciones pese a la incertidumbre regulatoria, reduciendo dependencia de escrows y acelerando cierres

Factores limitantes

T-MEC: revisiones anuales. La no renovación automática del 1 de julio activó revisiones anuales hasta 2036. Las preocupaciones de la USTR se redujeron de 54 a 14 temas, pero los puntos de fricción activos —reglas de origen automotrices, aranceles Sección 232 y seguridad económica frente al uso de México como plataforma por terceros— siguen pesando en decisiones de inversión.

Déficits de infraestructura. La AMPIP alerta sobre rezagos en energía, agua y aduanas. La generación eléctrica insuficiente y la falta de infraestructura hídrica son obstáculos concretos para proyectos industriales, particularmente en el norte.

Incertidumbre institucional. La extinción de la COFECE (reforma constitucional de diciembre 2024) no representa un desestabilizador significativo: la Agencia Antimonopolio ha operado funcionalmente y el régimen de notificación de concentraciones se mantiene con ciertas alteraciones en umbrales . Más relevantes son dos factores estructurales:

Reforma judicial. La elección popular de jueces (implementada desde 2025) genera interrogantes sobre independencia e imparcialidad en controversias comerciales. La percepción de politización ha llevado a mayor uso de cláusulas arbitrales, jurisdicciones neutrales y mecanismos contractuales que limiten la exposición a procesos judiciales domésticos.

Seguridad pública. El riesgo de seguridad encarece operaciones, complica retención de talento y, en casos extremos, condiciona la viabilidad de proyectos. Para fondos de PE y corporativos, este factor se incorpora como variable explícita en modelos de due diligence y proyecciones de costos post-cierre.

IV. Perspectivas para el segundo semestre de 2026

Señales mixtas pero, en balance, favorables:

Pipeline activo. Mergermarket registra 36 empresas mexicanas en proceso de venta (segundo pipeline regional después de Brasil). Consumo y TMT lideran oportunidades.

Sectores con mayor potencial. Energía renovable e infraestructura de red (demanda IA/capacidad de generación), bienes raíces industriales (nearshoring), servicios financieros (consolidación fintech) y consumo/retail (expansión regional). Las medidas del Plan México podrían incidir positivamente si su implementación se consolida, aunque su efecto en el deal flow permanece por demostrarse.

Riesgos. Reforma judicial (predictibilidad de tribunales), seguridad pública, tipo de cambio, aranceles y rezagos en infraestructura seguirán requiriendo cobertura contractual robusta: cláusulas arbitrales con sede neutral, contingencias arancelarias, mecanismos de walk-away vinculados a cambios regulatorios y monitoreo del calendario de revisiones T-MEC como parte estándar del due diligence.

VI. Conclusión

El mercado de M&A en 2026 opera bajo una dinámica de concentración de valor: menos operaciones, mayor escala, sofisticación y complejidad regulatoria. Para el abogado transaccional, esto exige gestión simultánea en tres frentes: entorno institucional en transformación (reforma judicial, T-MEC en revisión permanente, seguridad), marco regulatorio-fiscal con incentivos aún por materializar (Plan México, estímulos a relocalización), y estructuración contractual robusta del riesgo macro y político (tipo de cambio, aranceles, predictibilidad jurisdiccional).

Los fundamentos de largo plazo —proximidad al mayor mercado consumidor del mundo, demografía, integración en cadenas norteamericanas y lógica de nearshoring que trasciende ciclos políticos— permanecen intactos. La ejecución exitosa dependerá menos de incentivos anunciados y más de la capacidad para internalizar la incertidumbre institucional como variable permanente. El reto es convertir la complejidad en ventaja competitiva: mejor diligencia, mejores coberturas, mejores estructuras —y mejores deals.