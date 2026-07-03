La banca del futuro será la que use mejor sus datos

La conversación sobre innovación financiera ha estado dominada por una carrera tecnológica. ¿Quién tiene la aplicación más rápida? ¿Quién lanza primero una nueva funcionalidad? ¿Quién invierte más en infraestructura digital? En muchos sentidos, la transformación digital es, en efecto, una competencia por acumular capacidades tecnológicas.

Sin embargo, hoy estamos entrando en una nueva etapa. La tecnología dejó de ser el factor diferenciador por sí mismo. El verdadero desafío ya no consiste en generar más información, sino en saber interpretarla, asegurarla, administrarla y convertirla en decisiones de negocio. En otras palabras, la banca del futuro no será la que tenga más tecnología, sino la que use mejor sus datos. Entre los mejores usos está por supuesto la experiencia del cliente.

Cómo usar los datos

Las empresas mexicanas enfrentan un escenario complejo: revisiones comerciales, declaraciones que detonan volatilidad cambiaria, cambios regulatorios y transformaciones geopolíticas. En medio de ello, las cadenas globales de suministro, e incluso las aduanas del mundo, como sucede en México, viven una digitalización acelerada. Las empresas usuarias de servicios financieros requieren un uso de datos que les permita anticiparse, no simplemente reaccionar.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre tener datos y generar valor a partir de ellos. Actualmente las empresas más avanzadas acumulan enormes cantidades de información en distintos sistemas, plataformas y procesos. Generan reportes, indicadores y métricas constantemente. Pero cuando llega el momento de tomar una decisión crítica, nunca parece haber suficientes datos, o siempre surgen maneras diferentes de interpretarlos.

Por ello, hemos comenzado a hablar de un concepto que será cada vez más relevante para las organizaciones: la liquidez del dato. Tradicionalmente, cuando escuchamos la palabra liquidez pensamos en recursos financieros disponibles para actuar rápidamente frente a una necesidad o una oportunidad. La liquidez del dato opera bajo una lógica similar. Se refiere a la capacidad de que la información correcta fluya de manera segura, confiable y oportuna hacia las personas que la necesitan para tomar decisiones.

Un dato aislado tiene poco valor. Un dato disponible, confiable y contextualizado puede convertirse en una ventaja competitiva. La liquidez del dato permite que una organización reduzca tiempos de respuesta, identifique riesgos antes de que se materialicen, detecte oportunidades de crecimiento y monetización, y, de forma crítica, mejore la experiencia de sus clientes. Esta capacidad puede marcar la diferencia entre liderar un cambio o simplemente adaptarse, en un entorno donde los mercados reaccionan en cuestión de minutos y segundos.

Esto resulta particularmente importante para las empresas vinculadas al comercio internacional. Una tesorería moderna no sólo necesita saber cuánto dinero tiene disponible o cuál es el tipo de cambio del día. Necesita comprender tendencias, identificar riesgos potenciales, evaluar escenarios y tomar decisiones con información cada vez más precisa.

Aquí es donde la inteligencia artificial (IA) jugará un papel fundamental. Gracias a la IA, hoy podemos analizar grandes cantidades de datos y dar solución a problemas complejos en tiempo real. Al simular las capacidades del pensamiento humano, el objetivo de esta herramienta no es reemplazar nuestro juicio, sino convertirse en un aliado que lo fortalece.

En el sector financiero esto significa poder anticipar comportamientos, optimizar procesos, mejorar controles y ofrecer soluciones más personalizadas para cada cliente. También implica una responsabilidad importante, pues la IA es tan buena como la calidad de los datos que recibe. Por ello, antes de hablar de inteligencia artificial, las organizaciones deben hablar de gobierno de datos, calidad de información y cultura digital.

La transformación tecnológica comienza con las personas

Uno de los errores más comunes en los procesos de digitalización es asumir que la tecnología resolverá automáticamente problemas de operación, coordinación o cultura organizacional. La realidad es distinta. La tecnología no es un área de soporte, sino un habilitador estratégico del negocio. Bajo esa visión, estamos impulsando una inversión de aproximadamente 2,000 millones de pesos en tecnología durante los próximos años, fortaleciendo capacidades digitales, plataformas de datos, IA, ciberseguridad que permitan ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes.

El objetivo no es invertir en tecnología por sí misma. El objetivo es construir una organización capaz de transformar información en decisiones, decisiones en acciones y acciones en resultados. La verdadera innovación no consiste en acumular herramientas sino en generar conocimiento.

La banca del futuro no pertenecerá a quien tenga más servidores, aplicaciones o algoritmos. Será de quien logre convertir la información en inteligencia, anticipación y valor para sus clientes. Esa es, en esencia, la verdadera liquidez del dato.