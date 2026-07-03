Hacia un T-MEC más sólido

Se sigue avanzando en las negociaciones para la renovación del T-MEC.

Las primeras dos rondas de diálogo formal entre equipos técnicos de Estados Unidos y México resultaron espacios de encuentro valiosos para que ambos países tuvieran la oportunidad de compartir sus principales intereses y propuestas en temas clave como las reglas de origen, las cadenas de suministro y la seguridad económica regional en sectores estratégicos como el automotriz, acero, aluminio, etc.

El diálogo continuó el 1ro de julio con una reunión virtual en donde representantes de Canadá, Estados Unidos y México compartieron el estatus de las revisiones para sus países. Al respecto, el representante estadounidense informó que ellos optaron por el camino de revisión anual del Tratado durante los próximos diez años, por lo que a partir de esta fecha, se abrió una ventana clave para buscar acordar los puntos faltantes y finalizar esta etapa, y así continuar fortaleciendo la colaboración comercial.

En este sentido, el Tratado continúa vigente hasta julio de 2036, con las revisiones anuales, y la extensión podría darse en cualquier momento durante los próximos 10 años, mientras se continúa con el marco jurídico que rige el comercio y la inversión entre los tres países y da certidumbre a la inversión en el mediano plazo.

La siguiente ronda de revisiones bilaterales será la semana del 20 de julio en CDMX con representantes de Estados Unidos, donde será importante llegar a acuerdos en temas pendientes para consolidar un acuerdo general.

Para el sector empresarial mexicano, es clave que las negociaciones sigan avanzando con compromiso y disposición. Durante el proceso, hemos compartido nuestra visión con el gobierno y lo hemos acompañado activamente en las diversas acciones que conlleva la revisión del Tratado, como recuperar los esfuerzos de proveeduría local y el desarrollo de proveedores, y compartir nuestra experiencia con empresarios de la nuestra, y otras regiones del mundo. Y así seguiremos acompañando este proceso con una visión constructiva y colaborativa.

Reconocemos el compromiso del gobierno mexicano con las negociaciones, así como el de la Comisión de Libre Comercio, órgano de administración supremo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, donde los responsables de comercio de los 3 países han logrado acuerdos indispensables para la mejor continuidad posible para el acuerdo.

En momentos de incertidumbre y división global, los avances hacia un T-MEC más sólido nos dan confianza de que con diálogo y trabajo conjunto, podremos lograr más certeza jurídica y reglas claras que impulsen un mayor crecimiento para México y para toda nuestra región.