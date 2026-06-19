Alimentar lo bueno: la evolución y el impacto de la nutrición canina en México

En la última década, los mexicanos han sido testigos de una profunda transformación del vínculo que comparten con sus mascotas. Los perros, que antes ocupaban un lugar secundario, hoy son miembros centrales de la familia, compañeros de vida y fuentes inagotables de bienestar emocional. Este fenómeno no solo ha redefinido la convivencia, sino que también ha revolucionado el mercado del cuidado animal en nuestro país.

Esta evolución emocional se traduce directamente en cifras sobre la tenencia de mascotas. Hoy, 57 por ciento de la población en México tiene al menos un perro en casa, lo que representa un incremento frente al 55 por ciento que se registraba en 2020.

A nivel global, el 85 por ciento de quienes tienen una mascota la consideran un miembro de su familia. En generaciones más jóvenes (Gen-Z y Millennials) este número se acerca al 90 por ciento. De acuerdo con el Pets and Wellbeing Study (PAWS), el 83 por ciento de los tutores de mascota considera que esta contribuye positivamente a su bienestar emocional. Este dato cobra especial relevancia en un contexto marcado por nuevas dinámicas de trabajo, mayor tiempo en casa y una creciente búsqueda de bienestar emocional.

Este cambio cultural también ha impactado las decisiones de consumo. Los tutores de mascota son consumidores cada vez más informados respecto a cómo invierten en el cuidado de sus animales de compañía. Buscan productos con un respaldo nutricional, ingredientes de calidad y beneficios tangibles para la salud de sus perros.

En este contexto, el alimento seco especialmente formulado para mascotas se consolida como el pilar de la nutrición canina en México. Actualmente, nueve de cada 10 hogares mexicanos con mascota compran croquetas, consolidándolo como el formato con mayor penetración y relevancia comercial dentro de la industria.

Para Mars Pet Nutrition, esta evolución representa una oportunidad clave de crecimiento. México es hoy uno de los mercados estratégicos más importantes para la compañía a nivel global, impulsado por una mayor demanda de productos enfocados en salud y bienestar animal. Esta preferencia no es casualidad, responde a la practicidad, la accesibilidad y, sobre todo, a la confianza en su aporte nutricional. De acuerdo con el Pet Ownership Survey realizado en 2024, Pedigree es la marca de alimento para perro con mayor tasa de conversión (del 69 por ciento) entre sus marcas competidoras, por lo que este crecimiento trae consigo nuevos desafíos: los consumidores esperan innovación constante, ciencia e investigación detrás del alimento que acompañará a sus mascotas. Es por esto que Pedigree ha sido pionero en desarrollar nuevos formatos y tecnologías que satisfagan el paladar de los nuevos consentidos de los hogares mexicanos.

Bajo esta visión nace “La Promesa de Nutrición de Pedigree”, una iniciativa enfocada en fortalecer el estándar nutricional del alimento seco en México. Una propuesta que se fundamenta en cuatro beneficios clave: apoyar músculos y huesos fuertes, favorecer un pelaje saludable, contribuir a una buena digestión y fortalecer el sistema inmunológico. Cada uno de estos beneficios es el resultado de más de 60 años de investigación respaldado por el Instituto Waltham para la ciencia del cuidado de las mascotas, referente internacional en nutrición y bienestar animal.

En México esta industria seguirá creciendo impulsada por consumidores más informados y una relación cada vez más cercana entre las personas y sus mascotas. En este escenario, las compañías que logren combinar innovación, nutrición y accesibilidad serán las que definan el futuro de la categoría.