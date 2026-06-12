Magnifica Humanitas y el futuro de la estrategia empresarial

La reciente encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV reflexiona sobre los desafíos de la inteligencia artificial (IA) y la transformación digital desde la óptica de la Doctrina Social de la Iglesia. La encíclica nos advierte que la humanidad enfrenta una decisión histórica: utilizar la tecnología para fortalecer la dignidad humana, la solidaridad y el bien común, o, por el contrario, permitir que el poder tecnológico termine subordinando a las personas a la lógica de la eficiencia, el control y la rentabilidad de corto plazo.

Lo anterior introduce una reflexión profundamente relevante para la planeación estratégica en el mundo empresarial contemporáneo. Las empresas orientan sus estrategias principalmente hacia una mayor eficiencia operativa, impulsar su crecimiento y ser rentables. No obstante, el entorno actual exige ampliar esa visión. La velocidad del cambio tecnológico no solo está transformando los modelos de negocio, el empleo, las cadenas de valor y la toma de decisiones, también está generando nuevas tensiones sociales, incertidumbre laboral y cuestionamientos éticos sobre el uso de la tecnología. La pregunta de fondo es como maximizar el uso de la inteligencia artificial y de la transformación digital y al mismo tiempo reconocer su impacto humano e integrarlo en los modelos de planeación.

En este sentido, la Magnifica Humanitas señala que la libertad económica no es absoluta y debe medirse siempre en función del bien común y de la dignidad de cada persona. Menciona que la iniciativa empresarial puede ser una verdadera vocación, capaz de generar riqueza y mejorar la vida de todos, siempre que reconozca la creación de empleo digno y de valor como parte esencial de su servicio a la sociedad, y no como una variable dependiente únicamente del beneficio.

Es importante señalar que la encíclica no plantea una visión contraria a la lógica económica. Las empresas necesitan generar utilidades para sobrevivir, invertir, innovar y crear empleo. Una empresa sin rentabilidad difícilmente puede sostener su operación o contribuir al desarrollo económico. El problema surge cuando la rentabilidad se convierte en el único criterio de decisión y desplaza completamente a la persona, perdiendo de vista el impacto social.

Precisamente ahí se encuentra uno de los principales retos estratégicos: cómo construir empresas rentables, competitivas e innovadoras sin debilitar las bases humanas y sociales que hacen posible el desarrollo económico de largo plazo. En el fondo, la discusión es qué tipo de liderazgo y estrategia empresarial serán más viables en un entorno de inteligencia artificial, transformación acelerada y creciente polarización social.

La conciliación entre rentabilidad y responsabilidad implica entender que ambos elementos no necesariamente son opuestos. De hecho, las empresas que han logrado trascender a través del tiempo son aquellas que logran construir confianza, desarrollar talento, fortalecer su cultura organizacional y mantener relaciones sanas con clientes, proveedores y sociedad. En un entorno de alta incertidumbre y rápida transformación tecnológica, estos factores intangibles adquieren un enorme valor estratégico.

En ese contexto, las empresas que logren integrar la inteligencia artificial con el fortalecimiento del talento humano tendrán mayores posibilidades de construir ventajas competitivas sostenibles. Esto implica reconocer que la IA debe utilizarse para potenciar capacidades humanas y no únicamente para sustituirlas indiscriminadamente. La automatización y la transformación laboral son inevitables, pero las organizaciones más exitosas serán aquellas capaces de reconvertir talento, elevar productividad y combinar inteligencia artificial con capacidades humanas diferenciadoras, como la innovación, el pensamiento crítico y el liderazgo.

Adicionalmente y desde una visión de gobierno corporativo, la gobernanza ética de la inteligencia artificial comenzará a convertirse en un elemento central de la estrategia empresarial. Aspectos como la transparencia en la gestión tecnológica, la protección de datos y la evaluación del impacto social de las decisiones automatizadas, serán cada vez más relevantes para preservar la confianza de clientes, inversionistas y colaboradores. La confianza se convertirá en uno de los activos estratégicos más importantes de las organizaciones en los próximos años.

Más allá de ver la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas solo para mejorar los procesos de las empresas y elevar la eficiencia, el desafío de fondo es estratégico y cultural. La discusión no se limita a qué tan rápido puede implementarse la inteligencia artificial, sino a cómo hacerlo preservando el sentido humano del trabajo, fortaleciendo la cohesión social y generando valor sostenible de largo plazo.