La otra selección: economía colaborativa y digitalización de los negocios mexicanos

México está haciendo historia al convertirse en el primer país en ser sede de tres torneos futbolísticos: México 1970, México 1986 y formar parte de la terna 2026 con Estados Unidos y Canadá. El evento será histórico y tendrá un fuerte impacto en el país: se calcula que la derrama económica sea cercana a los 2 mil 730 millones de dólares con más de 110 mil empleos temporales¹ para atender la llegada de 5.5 millones de visitantes² además del turismo local.

Sin embargo, la experiencia mundialista será muy diferente a aquellas pasadas, por el simple hecho de que ahora existe un ecosistema digital amplio que permite compartir y recibir información en segundos, y lo más importante, habilita oportunidades para miles de personas. Ésta es la primera ocasión en que parte del impacto financiero también alcanzará a la infraestructura digital y a la economía colaborativa que conecta negocios, lugares y personas a través de unos cuantos clics.

Este cambio, que ha revolucionado la forma en que nos transportamos, hacemos compras o pedimos comida, será crucial en las semanas siguientes al expandir la atención de la población local y de los visitantes con el impulso de la tecnología, por lo que desde Alianza In México sabemos que estamos frente a una posibilidad inigualable para el país y para las y los mexicanos.

PRIMEROS KILÓMETROS, EL SAQUE DE CENTRO

El arribo masivo de turistas durante las próximas semanas requerirá de esfuerzos logísticos y de colaboración para garantizar traslados eficientes desde los aeropuertos.

En ese sentido, es importante recordar que cada plataforma y medio de transporte es la pieza de un engranaje mayor que nos permite entender cómo se complementan y resuelven los trayectos desde el primer momento, brindándonos una oportunidad única para diseñar mejores soluciones que atiendan las diversas necesidades, escuchen todas las voces y funcionen no solamente en esta época, sino también a largo plazo.

La experiencia durante ese primer recorrido será clave para los traslados posteriores: al estadio, al hotel y a cada punto turístico; por lo que el papel de la industria de plataformas digitales es mostrar la innovación tecnológica y comprobar que nuestra calidez se extiende también a una movilidad accesible y competitiva.

TECNOLOGÍA: ARBITRAJE EN CADA TRAYECTO

La seguridad en los viajes es crucial y ha sido robustecida con el uso de la tecnología, cada plataforma cuenta con herramientas para aumentar los estándares de confianza en los traslados.

En este punto, la conexión con las autoridades locales es esencial, pues el diálogo y la colaboración han permitido el desarrollo de medidas que atiendan incidentes de forma más rápida.

La confianza es uno de los activos más valiosos, por lo que la prevención, la capacitación y las diversas funciones de monitoreo de los viajes estarán al frente del arbitraje de los trayectos y entregas para resguardar a conductores, repartidores y usuarios.

MIPYMES, EL MÁXIMO GOLEADOR

Dentro de la economía colaborativa, las Mipymes han encontrado la táctica perfecta para expandirse y competir en las grandes ligas. Las plataformas digitales se han integrado de forma natural en la vida cotidiana, lo que ha democratizado su expansión al territorio digital, permitiendo que la derrama económica beneficie también a negocios de barrio y pequeños comercios. En las siguientes semanas, la tecnología será el puente que conecte la gastronomía mexicana con el turismo internacional.

El éxito del torneo no solo se vivirá en los estadios, sino en millones de hogares, oficinas, reuniones familiares y entre amigos, donde se requerirán traslados y se realizarán compras desde los teléfonos. Hoy, las aplicaciones se han convertido en un estándar de consumo y movilidad que continúa creciendo y sumando tanto a negocios listos para digitalizarse, como a conductores y repartidores que buscan esquemas más flexibles.

¹Deloitte, 2026.

²Sectur, 2026.