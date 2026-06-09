La conectividad y la sociedad digital

Recuerdo cuando era estudiante y empezaba mi pasión por el cómputo y las telecomunicaciones, hace unos cuarenta años. Mi madre en aquel entonces, no podía entender que pasara horas sentado frente a una computadora. El día de hoy, a sus 88 años, es usuaria intensiva de su tableta y teléfono celular, pero en realidad de Internet. Cuando la conexión se pierde por alguna razón, es una tragedia: mi teléfono y el de su nieto, quien se ha convertido en su “soporte técnico”, no dejan de sonar esperando una respuesta inmediata.

Y es que, tras haber intentado varias veces que aprendiera a usar una computadora, no fue hasta tener un dispositivo de uso intuitivo, como una tableta, que se enganchó de inmediato. Ahora se entretiene viendo videos, buscando información, aprendiendo nuevas recetas de cocina, teniendo videoconferencias con su hermana, contestando mensajes de los sobrinos y nietos… se siente comunicada, entretenida, parte de este nuevo mundo.

Una Transformación de Gran Magnitud

México ha estado viviendo una transformacion digital de gran magnitud. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024, el 83.1% de la población del país mayor a 6 años (100.2 millones de personas), ya es usuaria de Internet. Hace casi una década, en el 2015, sólo era 57.4%.

Y es que ahora, para usar Intenet, no requerimos de una computadora de escritorio ni de una portatil, pues nuestro teléfono celular, un dispositivo que nos cabe en el bolsillo, es una computadora con gran capacidad de procesamiento, memoria y comunicación que, además nos sirve para hablar por teléfono. Tiene mucha más capacidad de cómputo que la computadora que llevó al hombre a la Luna en 1969 y cuenta con tecnologia para conectarse a diferentes redes de datos como Bluetooth, Wifi y la red de telefonía celular.

En nuestro país, de acuerdo a la misma encuesta, 81.7% de la población cuenta con un teléfono celular, siendo el 96.6% de ellos, teléfonos inteligentes.

El Internet

Pero, ¿cómo es que podemos hacer tantas cosas en Internet?

Dejando a un lado sus orígenes y desarrollo, podemos definir a Internet como la red de datos mundial y, de acuerdo a su dimensión y estructura, se dice que es lo más complejo hecho por el ser humano. De acuerdo con datos de fuentes como Netcraft de finales de 2025, hay en Internet 1,390 millones de sitios web, que visitamos para consultar información o servicios digitales, y que crecen a un ritmo de 228 millones por año.

Todos estos sitios están alojados en servidores que se conectan con nuestros dispositivos a través de un intrincado universo de cables y sistemas de micro ondas a través del mundo. Solo en el fondo de los océanos se encuentran más de 1.5 millones de kilómetros de fibra óptica, distancia que equivale a casi 3.5 veces el trayecto de la Tierra a la Luna, por donde transita más del 95% del tráfico intercontinental de Internet, uniendo paises y ciudades costeras de todo el mundo.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones señala en sus indicadores que 6,000 millones de personas – cerca del 74% de la humanidad – ya están en línea. El que, toda esta inmensidad de usuarios, equipos, interconexiones e información, funcione de manera orquestada, eficiente y continua, es todo un reto tecnológico.

La evolución exponencial del cómputo y las telecomunicaciones así como el conocimiento de los ingenieros especializados en estas áreas, es lo que hace posible que mi mamá y el resto de los usuarios, podamos estar interconectados y tener videoconferencias en tiempo real, ver eventos deportivos, consultar información, hacer cómpras o transacciones bancarias, etc. y, sin importar la distancia que tenga que recorrer la información, la tengamos disponible a la velocidad de un click.

Jorge Rodríguez García es coordinador de la Ingeniería en Tecnologías de Cómputo y Telecomunicaciones. Universidad Iberoamericana Ciudad de México.