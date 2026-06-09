El INEEL como Arquitecto del Estado: un legado hacia la prosperidad

Al concluir mi ciclo al frente del INEEL, miro hacia atrás con un profundo sentido de orgullo y gratitud. Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum me instruyó alinear el desarrollo tecnológico con la visión de una prosperidad compartida, supe que el reto no era menor.

Transformar el sector energético exige devolverle al Estado su brazo tecnológico, reconstruir sus capacidades de anticipación y convertir al INEEL en el verdadero orquestador de nuestra transición energética hacia un modelo soberano y sustentable.

Durante mi gestión, emprendimos una reingeniería profunda con empatía y confianza hacia el personal de la institución. Dejamos atrás el modelo pasivo y reactivo que nos heredó la reforma de 2013, el cual nos relegó a competir como una simple empresa de servicios por licitación, para asumir nuestro rol como Arquitecto del Estado. Pasamos de un mero “inventario técnico” a construir una “ruta invertible”, diseñando soluciones integrales para apuntalar a la CFE, a Pemex y a los Polos de Desarrollo para el Bienestar.

Nuestra hoja de ruta se cimentó en cinco pilares estratégicos que dejo como legado al país. Primero, la soberanía tecnológica energética, con inversores fotovoltaicos y baterías de flujo (redox y de electrodiálisis) hechos en México. Segundo, una transición energética acelerada, con proyectos de hidrógeno verde y reconversión de pozos en desuso en fuentes geotérmicas. Tercero, la inteligencia digital del Sistema Eléctrico Nacional, escalando la Unidad Central Maestra y perfilando un Centro Nacional de Ciberseguridad. Cuarto, la vinculación industrial para que la investigación cruce el laboratorio y llegue a la industria. Quinto, el capital humano: la Maestría en Transición Energética y la rehabilitación del campus Monterrey como hub regional de formación e innovación para las nuevas generaciones.

Me despido de la dirección del INEEL con la certeza de haber cimentado las bases técnicas e institucionales para el México del 2030. La meta nacional de alcanzar un 38% de generación renovable y absorber la disrupción industrial del nearshoring no será posible si nos limitamos a comprar tecnología en el extranjero; debe construirse aquí, con talento mexicano, ciencia propia y una clara visión de Estado.

A las investigadoras, investigadores y a todo el personal del INEEL: mi más profundo agradecimiento. Ustedes son la resistencia, la resiliencia y el motor de este instituto. El trabajo está hecho, el portafolio estratégico de proyectos es técnica y financieramente viable, y la visión está trazada con claridad. El INEEL ha vuelto a ser el corazón tecnológico de México. Sigamos iluminando el futuro.

Agradezco al grupo directivo, su colaboración, empeño, dedicación y calidad técnico-científica durante esta gestión, sin la cual nuestras metas y objetivos se habrían quedado en el tintero. Su trabajo se tradujo en la definición de proyectos, la materialización de ideas innovadoras y el reclutamiento de personal calificado.

Un reconocimiento muy especial también merece Javier Jileta Okholm y su equipo en Scientika. Con rigor intelectual, constancia y una visión de largo plazo poco común, han empujado estos temas en los espacios donde las ideas se convierten en política pública. La codificación del trabajo del INEEL y la búsqueda de cómo internacionalizar su labor para los objetivos de la Prosperidad Compartida nos llevaron a tener la visión que ahora entrego. México puede y debe diseñar su propio futuro energético y tecnológico; la contribución va mucho más allá de los documentos y los foros: es una apuesta permanente por el México que todos queremos construir.