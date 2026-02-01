La paz se construye en el mostrador: Diálogos por la Paz y el poder de los negocios familiares

En México solemos hablar de paz como si fuera un ideal lejano.

Pero en el territorio la paz no es un concepto, es una condición para vivir, trabajar y abrir la cortina cada mañana. Por eso los Diálogos por la Paz importan, porque ponen la realidad en el centro y nos obligan a hablar con claridad de lo que duele y de lo que urge.

La paz no empieza en un discurso. Empieza en lo cotidiano: en la familia, en el negocio y en la comunidad. Y por eso lo sostenemos con convicción: por el bien de todos, primero los negocios familiares. Cuando un negocio familiar cierra por miedo, pierde la familia, pierde el barrio y pierde el país. Cuando abre con tranquilidad, la comunidad respira.

Y debemos decirlo sin rodeos, la extorsión no es “un costo” más, es un delito que rompe el tejido social, encarece operar, frena inversión y pone en riesgo empleos y el consumo local.

En México, la percepción social lo confirma: en diciembre de 2025, 63.8 por ciento de la población consideró inseguro vivir en su ciudad. Peor aún, en el segundo semestre de 2025, 32.3 por ciento de los hogares tuvo al menos una persona víctima de robo, extorsión y/o fraude; y 14.1 por ciento vivió extorsión.

Por eso sostenemos una verdad que muchos evaden, seguridad también es política económica local. Cuando la inseguridad se vuelve cotidiana, se enfría el consumo y se deteriora la vida de barrio.

México no se sostiene desde arriba, se sostiene desde la economía real. Más del 99 por ciento de los negocios son MIPYMES. Son tiendas, fondas, talleres, farmacias, pequeños hoteles y prestadores de servicios. Economía de mostrador, la que da la cara, la que paga nómina… y la que sufre directamente a la delincuencia.

En ese contexto nace el Distintivo de Empresas y Negocios Familiares por la Paz, no como propaganda, sino como un compromiso verificable. Legalidad y denuncia; trabajo digno e inclusión; comunidad; formación y futuro; cultura de paz. Y algo esencial, se evalúa, se revisa y puede revocarse, porque la paz no se presume, se construye.

Los resultados ya hablan. Se registraron 100 empresas y negocios familiares y hasta ahora 13 negocios de 12 entidades federativas han logrado el distintivo. De esas 13, solo una es un gran empleador; las demás son economía de mostrador.

Y en CONCANACO SERVYTUR México no nos quedamos en el diagnóstico, pasamos a la acción. Creamos el Observatorio Interactivo de Incidencias Delictivas con enfoque anti-extorsión para convertir datos en decisiones y fortalecer prevención y coordinación territorial.

Alineamos nuestro trabajo a la estrategia Nacional contra la Extorsión de presidencia de la República impulsada por la Dra. Claudia Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch: armonización legislativa, unidades especializadas, manual nacional y fortalecimiento del 089 como canal confiable de denuncia.

Viernes Muy Mexicano también es paz, es una red de redes que lanzamos esta semana en Tamaulipas con el gobernador Dr. Américo Villarreal con el apoyo de las cámaras de comercio, negocios y consumidores, para que el dinero se quede en la comunidad. Porque comprar local es proteger lo nuestro. Y cuando el barrio consume en el barrio, el barrio se cuida.

La paz es el mejor negocio. La mayor herencia para nuestras hijas e hijos. Y el único camino a una prosperidad que alcance a todos.