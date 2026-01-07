El emprendimiento demanda: Open Finance lleva a la CNBV ante el juez

En 2018, México fue el primer país de América Latina en contar con un marco legal integral para regular a las plataformas de financiamiento colectivo, pagos electrónicos, criptomonedas y Open Finance (finanzas abiertas), colocándose al nivel de países líderes como el Reino Unido en regulación FinTech.

Pero el tren de innovación en Open Finance con el que contábamos fue olvidado en el andén: a cinco años del plazo establecido en la ley, aún no contamos con las disposiciones secundarias para poder dar banderazo a la tercera (y más importante) etapa del modelo, la de los datos transaccionales, prevista en el artículo 76 de la Ley FinTech.

El pasado 10 de diciembre, los emprendedores Adrián Martínez Pérez y Gerardo Moreno José promovimos una nueva demanda de amparo en los juzgados de distrito en materia administrativa CDMX Sur, contra Banxico, la SHCP y la CNBV por no emitir la normatividad faltante en Open Finance, generando una barrera para materializar su sueño de crear una solución para encontrar y gestionar en minutos todas las cuentas que una persona fallecida deja activas. ¿Imaginas gestionar todos los seguros, cuentas bancarias, Afore, inversiones, hipotecas, suscripciones, créditos, SAT, Facebook y más de un ser querido fallecido en un solo lugar, fácilmente?

De acuerdo con la demanda, la omisión vulnera derechos constitucionales como:

• Artículo 4° - Bienestar y desarrollo integral.

• Artículo 5° - Libertad de trabajo y ejercicio profesional.

• Artículo 16° - Principio de legalidad y fundamentación.

• Artículo 25° - Desarrollo económico, fomento a la innovación y competitividad.

• Artículo 28° - Libre competencia y prohibición de prácticas anticompetitivas.

• Artículo 133° - Principio de supremacía constitucional y obligación de completar el orden jurídico.

Open Finance no es solo una innovación tecnológica; es un eslabón elemental para la verdadera inclusión y salud financiera. Al interconectar no solo datos bancarios, sino múltiples universos de información, permite crear productos y servicios diseñados a la medida de cada persona. El resultado es un sistema más justo, transparente y eficiente, donde los usuarios acceden a mejores condiciones, menores costos y respuestas más rápidas, transformando su relación con el dinero.

Con la llegada del nuevo presidente de la CNBV, Ángel Cabrera Mendoza, se esperaba que se adoptara una política de reordenamiento, pero, a cambio, se ha implementado una política de continuidad y un perfil alejado del foco mediático.

El recorte presupuestal del 4.5 por ciento a la CNBV para 2026, un éxodo de talento técnico hacia la iniciativa privada que promete mejores condiciones y respuestas ambiguas por parte de la autoridad respecto al tema, hacen surgir preguntas como: ¿Quién o qué lo está frenando? ¿Se trata de un unicornio regulatorio que nunca verá la luz? ¿Qué vacíos podrá exhibir esta demanda?