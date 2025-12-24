Sostenibilidad y comunicación sirven a industrias y población

Cuando veo los desafíos que enfrentaron distintas industrias este año, encuentro que coinciden en la necesidad de practicar la sostenibilidad con congruencia. Hoy, cualquier empresa que aspire a atraer inversiones, fortalecer su reputación y construir lealtad entre sus clientes debe asegurarse de que su comunicación esté alineada con sus acciones.

Muchas organizaciones, por modestia o cautela, evitan hablar de sus esfuerzos en sostenibilidad, cuando en realidad deberían sentirse orgullosas; estos avances no solo benefician a sus consumidores sino a toda la sociedad.

Un ejemplo proviene de la industria de higiene y salud, donde la información oportuna puede transformar realidades. Alianzas como la de Essity y Unicef han revelado que 69 % de las niñas en México tenía poca o nula información sobre su primera menstruación. Dar visibilidad a estos datos es clave para cambiar tendencias y mejorar vidas.

Lo mismo ocurre con la deficiencia de vitamina D, esencial para la salud ósea y general, ya que un tercio de la población en México presenta niveles muy bajos de este micronutriente. Empresas farmacéuticas como Medix ponen sobre la mesa este problema de salud pública, recordándonos que nos convertimos en un país con más adultos mayores y debemos priorizar la prevención, suplementación adecuada, ejercicio y descanso. Entre ambas industrias representan 4.2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Una herramienta transversal para amplificar este tipo de acciones es el entorno digital. Internet, con sus diferentes plataformas, se ha convertido en el canal ideal para difundir los beneficios que generan las distintas industrias. Cuando sumamos la Inteligencia Artificial (IA) a sectores como el turismo y el autotransporte, los beneficios se multiplican con rutas más eficientes, recomendaciones personalizadas, ahorros, planificación inteligente y cálculo de emisiones de carbono.

Casos como Despegar, que integra IA con su asistente de viaje SOFIA para simplificar la planeación y optimizar cada etapa del viaje, muestran cómo la tecnología se traduce en experiencias más personalizadas. Si pensamos en marcas como Isuzu, que utilizan la IA para gestionar flotillas y reducir emisiones mediante mantenimiento predictivo, el uso de esta tecnología demuestra que la innovación fortalece la responsabilidad ambiental.

En el segmento de la hospitalidad, iniciativas como las de Xcaret, que integran la protección de entornos naturales con la generación de empleo local, demuestran que el turismo respetuoso del entorno y la comunidad sí es posible. Una vez más, si sumamos la importancia de estos dos sectores en el PIB tenemos 12%.

También, la digitalización juega un papel esencial en la educación y la democratización de la lectura. Con una penetración de smartphones cercana al 96.6% en México, los dispositivos móviles se han convertido en aliados para llevar libros digitales y audiolibros a millones de personas. Plataformas como Skeelo llegan para fortalecer el hábito lector entre las nuevas generaciones y ampliar el acceso a contenidos culturales. Este es un recordatorio de que la sostenibilidad incluso se encuentra en cómo consumimos información.

Otro ejemplo es Holcim México, que impulsa el uso de hormigón reciclado proveniente de demoliciones para nuevas construcciones, además de promover estándares de eficiencia energética, cuidado del agua y reutilización de materiales que hoy inspiran a empresas en toda la región. El sector cementero representa aproximadamente 1 % del PIB.

En 2025 percibí cómo el consumidor mexicano aceleró su evolución y busca funcionalidad, coherencia y propósito. Hoy, las personas quieren saber qué impulsa una campaña, qué conversaciones habilita dentro del hogar y cómo sus productos pueden contribuir a una vida más plena y consciente. Por ejemplo, 3M, a través de sus marcas de consumo doméstico, combina ciencia y tecnología para promover la igualdad de responsabilidades en casa.

En conjunto, estos sectores representan casi una quinta parte de la economía nacional en este 2025 que está por concluir y desempeñan un papel clave para avanzar hacia una gestión más responsable y eficiente de los recursos en México. La sostenibilidad ya forma parte tanto de las estrategias corporativas como de la vida cotidiana, y su impacto se potencia cuando las acciones se comunican con claridad.