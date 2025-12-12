Unidad para avanzar: el sector empresarial frente al nuevo orden global

En los Diálogos de Platón, Sócrates enseñaba que la verdad no se impone: se construye en el diálogo. Hoy, con un entorno internacional más áspero, esa lección es urgente. Desde febrero, México enfrenta un endurecimiento de la política migratoria y de seguridad de Estados Unidos y una economía global menos predecible. La respuesta no es la confrontación interna, sino una unidad práctica entre gobierno y sector privado. En ese marco, la discusión sobre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) no debe ser un pleito de sillas, sino el punto de partida de una representación más plural, territorial y útil para la economía real.

Desde Concanaco Servytur, proponemos ordenar esa pluralidad con reglas claras: mesas temáticas con objetivos mensuales, indicadores y rendición de cuentas pública. En comercio, turismo y servicios, el foco es directo: activar el consumo interno y reducir la fricción que asfixia a los negocios familiares. Programas como El Buen Fin, La Gran Escapada, Viernes Muy Mexicano y Mundial Muy Mexicano muestran que, cuando se alinean promoción, protección al consumidor y coordinación territorial, suben las ventas y mejora el ánimo. Ésa es nuestra cancha: barrios vivos, empleo local y caja sana.

La unidad también pasa por la seguridad económica. Celebramos la Ley General contra la Extorsión, indispensable para quien abre la cortina cada día. Igual de relevante es Vivienda para el Bienestar de Infonavit, que impulsa empleo formal, demanda de insumos y derrama local. Ese conjunto —seguridad jurídica, vivienda y consumo— es pilar del Plan México y del Humanismo Mexicano: crecer desde abajo, con justicia y con formalidad viable.

En lo laboral, hay avances que cambiaron el piso y nacieron del diálogo tripartito: aumentos sostenidos del salario mínimo, combate al outsourcing abusivo y ajustes a pensiones. Se lograron con responsabilidad fiscal. El sector empresarial aprendió la lección correcta: reducir pobreza y proteger derechos no se opone a la productividad; la impulsa si se acompaña de simplificación, financiamiento y competencia pareja. Por eso respaldamos una agenda para bajar costos y trámites a los negocios familiares: permisos más rápidos, reglas claras de inspección, digitalización y compras públicas que premien a quien cumple.

Este giro no es contra nadie; es a favor de un objetivo superior: blindar a México ante aranceles, sanciones y volatilidad con una economía interna más fuerte y una interlocución más unida y representativa. Con tensiones en Washington, la mejor política exterior empieza en casa: más inversión, más certidumbre y menos cuellos de botella. Saludamos el relevo en el CCE y tendemos la mano para reconstruir confianzas con integridad, transparencia y cumplimiento que protejan a todos los organismos. Cuando hay estándares comunes, la cooperación florece.

La unidad que proponemos tiene contenidos concretos: mesas de implementación de la Ley Antiextorsión con metas a 90 días; corredores seguros para la logística; agenda regulatoria con ventanilla única para licencias y pagos municipales; financiamiento accesible para capital de trabajo; reducción de costos y trámites para empresas y negocios familiares; y una campaña nacional de compra local anclada en Viernes Muy Mexicano. Todo medible y verificable. Si lo que se mide mejora, midamos mejor.

Reconocemos liderazgos y la necesidad de coordinación. A José Medina Mora, éxito en la encomienda que inicia; a Alejandro Malagón en Concamin y a Juan José Sierra en Coparmex, toda disposición para construir donde haya interés común. Concanaco Servytur —cámaras en los 32 estados y millones de afiliados— es un socio serio: propositivo en el diseño, firme en la defensa del comercio legal y cercano al territorio.

La conclusión es simple y estratégica: entramos a una nueva etapa de representación empresarial. No se trata de sustituir una cúpula por otra, sino de abrir el juego a mesas especializadas que resuelvan problemas reales. México necesita inversión y también demanda y consumo interno. Ahí, los negocios familiares —núcleo del comercio y los servicios— son el motor silencioso que sostiene empleo y ciudad. Si los cuidamos con reglas justas, seguridad y menos costos, México tendrá la fuerza para negociar de tú a tú con cualquier potencia y resistir cualquier embate.

Unidad para crecer, pluralidad para representar y método para ejecutar. Ése es el trato que proponemos. Y desde hoy, nos ponemos a trabajar. Como decía Nelson Mandela, el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. En Concanaco Servytur seguiremos construyendo desde la legalidad y la legitimidad, con la convicción de que, cuando las instituciones empresariales son fuertes, México también lo es. Nuestra dirigencia está abierta al diálogo: es parte de nuestro ADN de comerciantes que abren todos los días y convierten los obstáculos en impulso para avanzar.