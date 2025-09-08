Negocios familiares: el corazón productivo que México necesita reconocer

Presidente de CONCANACO SERVYTUR MÉXICO.

México atraviesa un momento decisivo. La inflación golpea a los hogares, la informalidad sigue creciendo y millones de familias aún no logran cubrir lo básico. En medio de estos desafíos, hay un sector que no suele estar en la portada de los diarios, pero que sostiene día a día al país: los negocios familiares, las MiPyMEs.

No hablamos de cifras menores. El 99.8% de las empresas en México son MiPyMEs, responsables de más del 52% del PIB y de 7 de cada 10 empleos formales. Son el auténtico corazón productivo de la nación. Sin embargo, apenas el 9% exporta. Ahí está la gran oportunidad: si logramos abrir mercados y acompañarlas en su crecimiento, la competitividad de México se multiplicará.

Pero las MiPyMEs no son solo economía. Son historia y arraigo. Cada fonda, taller, despacho contable, escuela, clínica o comercio representa el esfuerzo de familias que transmiten valores, cultura y confianza. Son espacios donde se teje comunidad. Y también, donde se juega el futuro: 8 de cada 10 empresas familiares no sobrevive a la segunda generación, lo que exige prepararnos para una transición ordenada y sólida.

En este contexto surge el G32, Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares, que acaba de reunir a más de 13,500 asistentes y más de 1,000 liderazgos de todo el país. Su valor es que no busca privilegios cupulares, sino que construye desde el territorio: más regional, más comunitario, más familiar.

Lo más relevante es su visión: no pedir condiciones, sino proponer soluciones. Por eso, los líderes ya se inscribieron en los 9 ejes estratégicos que se traducirán en mesas temáticas para atender temas clave: capital humano, turismo comunitario, digitalización, fiscalidad, sostenibilidad y seguridad, entre otros.

Y lo más inspirador: las iniciativas que bajan a tierra esas ideas. El próximo 26 de septiembre arranca “Viernes Muy Mexicano”, un programa mensual que busca impulsar el consumo local y visibilizar a los negocios de barrio. Además, se presentó el Distintivo Empresas y Negocios Familiares por la Paz, que reconoce a quienes apuestan por la seguridad y la cohesión social.

El mensaje es contundente: México no se construye solo desde arriba, sino desde la familia, el municipio y la región. G32 es la plataforma para que los negocios familiares dejen de ser invisibles y se conviertan en protagonistas del futuro económico del país.