La inclusión financiera no empieza con productos, sino con personas

¿Te imaginas no poder recibir tu salario, guardar tu dinero de forma segura, hacer una transferencia o pagar la luz sin salir de tu comunidad? Para millones de personas en México, esta no es una pregunta hipotética: es una realidad cotidiana.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 (ENIF), el 76.5% de los adultos en México posee al menos un producto financiero formal. Dicho de otro modo: uno de cada cuatro mexicanos permanece excluido del sistema. La cifra ha mejorado en los últimos años, pero la inclusión todavía muestra desigualdades. En el norte y centro del país la penetración es mayor, mientras que en el sureste solo alcanza al 67.7% de los adultos.

También persiste una brecha de género: 80.9% de los hombres accede a servicios financieros, frente a 72.8% de las mujeres. Asimismo, datos del reporte “The Global Findex Database 2025” del Banco Mundial, más del 20% de la población adulta en Latam depende únicamente del efectivo para realizar sus transacciones cotidianas. Además, la ENIF señala que menos del 8% de los adultos utiliza de manera frecuente aplicaciones o transferencias electrónicas para pagos y compras. Estos números confirman que hablar de inclusión ya no basta: la verdadera inclusión financiera se refleja en la capacidad real de las personas para utilizar servicios que simplifiquen su vida cotidiana, más allá de la simple apertura de cuentas. Es momento de actuar y construir soluciones que respondan a las realidades de la gente.

En Spin asumimos ese reto como parte esencial de nuestra razón de ser. Nuestro propósito es claro: simplificar vidas, eliminar barreras y abrir oportunidades para todos.

Gracias a la presencia física de OXXO y a una infraestructura digital robusta, hemos creado el ecosistema financiero más accesible y cercano del país. Hoy operamos en el 97% de los municipios de México y, en más de 35 de ellos, una de cada tres personas adultas tiene una cuenta Spin by OXXO. Detrás de cada número hay una historia: una emprendedora que recibe pagos digitales, un joven que ya no depende solo del efectivo, una familia que accede por primera vez a un sistema financiero confiable.

Con más de 14 millones de cuentas abiertas Spin by OXXO y 9.4 millones de usuarios activos, no solo registramos crecimiento: aportamos valor real. La mayoría de nuestros usuarios son jóvenes menores de 44 años y más de la mitad son mujeres, históricamente excluidas del sistema financiero. Ese resultado refleja un diseño pensado para todos, no para unos cuantos.

Spin es mucho más que una tarjeta o una aplicación. Es un ecosistema que también incluye el programa de lealtad más grande de México —Spin Premia, con más de 58 millones de usuarios— y una plataforma B2B —Spin Negocios— que crea puentes con soluciones de pago digitales e intuitivas para impulsar el crecimiento de miles de negocios en México.

La visión es clara: no buscamos que las personas se adapten al sistema financiero, sino que el sistema se adapte a sus realidades. Desde la tiendita de la esquina hasta el joven que inicia su primer empleo, Spin está presente y hace posible lo que antes parecía inalcanzable.

Y este es solo el principio. Con responsabilidad y visión de largo plazo, avanzamos en nuevas alianzas estratégicas y casos de uso, incluidos productos de ahorro y crédito.

Porque la verdadera inclusión no ocurre cuando todos acceden a lo mismo, sino cuando cada quien encuentra lo que necesita. Cuando la inclusión deja de ser un discurso y se convierte en realidad, México avanza. En Spin asumimos ese compromiso como algo más que un negocio: como una responsabilidad con el futuro de millones de personas.