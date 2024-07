El impacto de la rotación de personal en las organizaciones y cómo combatirla

Director General de Brivé.

Retener a los buenos colaboradores se ha vuelto crucial para las organizaciones. La rotación no sólo genera inestabilidad y desequilibrio, sino que impacta directamente en aspectos clave como la experiencia del cliente y la rentabilidad. Mientras que el índice de rotación promedio oscila entre el 16 por ciento y 18 por ciento en México y el resto de Latinoamérica, en industrias como retail, logística, manufactura y servicios, la rotación puede llegar a niveles inesperados de hasta el 100 por ciento anual, afectando profundamente el rendimiento empresarial.

Cuando una persona no es afín a una empresa o el entorno no es inspirador, surge la rotación. Si hablamos de causas, los salarios insuficientes es la razón más común, especialmente en puestos operativos: cuando los colaboradores sienten que no son remunerados adecuadamente, es más probable que busquen otras oportunidades. Un ambiente de trabajo negativo también puede desmotivar al talento; la falta de cohesión y el conflicto pueden crear un entorno que afecta la moral y el rendimiento. Otra causa es la ausencia de liderazgo efectivo. Cuando es positivo, puede inspirar y motivar; mientras que, por el contrario, puede provocar descontento y rotación.

La rotación tiene un alto impacto económico, puede representar hasta el 21 por ciento del salario anual del colaborador que se va. Reemplazar a una persona con un sueldo base de 500 dólares mensuales puede implicar un gasto por rotación de aproximadamente mil 400 dólares, considerando costos por reclutamiento y selección, capacitación, costos administrativos de alta y baja, sin contar la pérdida de productividad y la inestabilidad organizacional.

Cinco estrategias esenciales para reducir la rotación

Las empresas están implementando estrategias enfocadas en el bienestar del colaborador, una cultura organizacional positiva, liderazgo efectivo, así como seleccionar y contratar con certeza a nuevos colaboradores para así reducir la rotación temprana. Con más de 20 años de experiencia en más de 17 países, podemos compartir cinco medidas básicas que permiten reducir la rotación y sus costos asociados:

1. Atracción y selección adecuadas: implementar un proceso de selección riguroso, que asegure la afinidad del candidato con la cultura y valores de la empresa, es vital para evitar la rotación temprana. Esto incluye identificar con certeza el perfil que no rota vs. el que sí rota usando inteligencia artificial y conocimientos técnicos, como las competencias y los valores que se alinean con la compañía.

2. Propuesta de valor: determinar el perfil psicográfico y competencias del colaborador afín a la cultura de la organización y a partir de ello, entender a los colaboradores en sus motivaciones, intereses y prioridades es fundamental para definir los beneficios únicos que ofrece la empresa al atraer y retener a sus colaboradores. La propuesta de valor debe responder a la pregunta: ¿Por qué debería trabajar aquí y no en otro lugar?

3. Salario emocional: más allá del salario monetario, es importante proporcionar beneficios creativos y de alto impacto que mejoren la calidad de vida y fomenten un vínculo emocional con la empresa basado en los intereses y preferencias de los colaboradores. Esto incluye flexibilidad laboral, desarrollo profesional y un ambiente que promueva el bienestar. ¿Con el diferencial de sueldo que me ofrece otra empresa podría pagar los beneficios que me gustan de mi empresa actual?

4. Buen clima organizacional: crear un entorno de trabajo positivo y armonioso es esencial. Cumplir con normativas como la NOM 035 y 037, que promueven la salud mental y el bienestar en el trabajo, es crucial. Las estrategias deben centrarse en la motivación, el compromiso, el respeto, armonía y seguridad y por qué no, en la felicidad laboral. ¿Al moverme a otra empresa considero probable sentirme mejor?

5. Liderazgo inspirador: los líderes ahora estamos retados a activar nuevas competencias para guiar a personas en modelos híbridos, home office y/o presenciales, fomentando un entorno en equilibrio con los resultados, y así crear ambientes de colaboración que inspiren, lo cual reduce significativamente la rotación.

Además de estos pilares, para evitar la rotación hay que reconocer que el talento, hoy más que nunca, es fundamental para el logro sostenible de los objetivos de una organización. Ahora, los líderes pueden atraer y seleccionar con certeza, agilizar sus procesos, fidelizar a sus colaboradores, vibrar con el personal adecuado, reducir la rotación, alcanzar los objetivos del negocio y lograr los objetivos organizacionales.

Estamos viviendo una etapa de evolución donde las personas en las organizaciones tenemos la oportunidad de brillar al desarrollar nuevas competencias. No podemos esperar a que la rotación afecte el negocio, tenemos la responsabilidad de tomar decisiones y nuevas estrategias, que nos permitan crear entornos plenos para la persona, en armonía con los resultados.