Reinventando las cadenas de suministro: Adaptación en tiempos de presión global

Las cadenas de suministro globales enfrentan una presión sin precedentes debido a una serie de desafíos que impactan su estabilidad. Aumento en las tensiones geopolíticas, las constantes disrupciones causadas por conflictos internacionales, y las altas presiones por descarbonizar y mejorar la sostenibilidad operativa. Por otro lado, los clientes exigen más y mayor inmediatez, así como aumentos considerables en los costos laborales y de materias primas después de años de baja inflación.

Estas presiones exigen cambios en las prioridades estratégicas, que deben enfocarse a reducir costos, aumentar resiliencia, mejorar la sostenibilidad y adaptar los niveles de servicio a segmentos de mercado más pequeños. Esto requerirá que las cadenas de suministro se transformen, dejando atrás el modelo previo de largas distancias, linealidad y alta huella de carbono, para volverse más flexibles, locales, circulares y sostenibles.

Desarrollar cadenas de suministro sostenibles, eficientes y resilientes es un objetivo sumamente complejo, pues requiere una reinvención integral de toda la organización. No obstante, los beneficios a largo plazo de ello, se transformarán en ventajas competitivas a las empresas que logren reinventarse.

Uno de los pilares claves de esta necesaria transformación es la resiliencia en las cadenas de suministro. Para lograrlo, los CEO deben desarrollar operaciones estratégicas basadas en capacidades de recuperación, previsión y adaptabilidad. Además, la implementación de trazabilidad y herramientas digitales puede contribuir a impulsar esta transformación, sin dejar de lado la circularidad, que es un elemento poderoso y poco utilizado para satisfacer necesidades futuras y adoptar enfoques más sostenibles en la gestión de las redes de abastecimiento.

Una estrategia que ha ido en auge durante los últimos años es el nearshoring, que, al ser combinado con la innovación tecnológica y modelos de negocio ágiles, no solo potencia la resiliencia ante las interrupciones en las cadenas de suministro, sino que también puede catalizar la competitividad de las empresas al reducir costos y tiempos de entrega.

En este ámbito, México se ha posicionado como líder, convirtiéndose en 2023 en el principal exportador a Estados Unidos, superando a China después de años en segundo lugar. Esto ha sido posible gracias a factores como su proximidad, tiempos de envío más cortos y la disponibilidad de mano de obra calificada.

No obstante, el país enfrenta desafíos significativos que deben abordarse de manera urgente para continuar capturando los beneficios del nearshoring. Estos desafíos incluyen el suministro confiable de electricidad y agua, el acceso a energías renovables, mayor disponibilidad de talento altamente capacitado, así como la modernización de la infraestructura de transporte y redes de telecomunicaciones.

Es importante aclarar que la resiliencia por sí sola no es suficiente, pues requiere ir de la mano con la sostenibilidad para ser efectiva en el largo plazo. Por ello, la circularidad y la trazabilidad digital figuran entre las cuestiones más importantes para los ejecutivos, dadas las cada vez más exigentes expectativas de parte de actores globales. Como parte de la campaña Net Zero de las Naciones Unidas, más de 500 empresas de diversos sectores se han comprometido a acelerar la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero, con el objetivo de alcanzar el equilibrio neto de emisiones (Net Zero) para 2030, dos décadas antes de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París para 2050.

Ante este escenario, la economía circular se erige como una estrategia esencial para abordar los desafíos ambientales y sociales mientras se impulsa la competitividad a largo plazo. Se vuelve crucial crear cada vez más conciencia entre las empresas de los distintos sectores sobre la reutilización, el reciclaje de materiales y nuevos modelos de negocio, ya que estas no solo contribuyen a la preservación del medio ambiente, sino que también crean nuevas oportunidades de mercado y fortalecen su posicionamiento en la economía global.

En conclusión, reinventar la cadena de suministro representa no solo un reto sino también una oportunidad para los líderes empresariales de hoy, quienes pueden apalancarla para consolidar su posición, mejorar sus resultados operativos y encontrar oportunidades de negocio innovadoras en las que en conjunto con los diferentes gobiernos y sociedad civil permitan asegurar un futuro próspero y sostenible para todos.

Jordi Ciuró y Hernán Sáenz son socios de la consultora Bain & Company, especializados en la transformación de cadenas de suministro y estrategias de sostenibilidad.