Claudia Goldin, premio Nobel de Economía 2023

Eugenio Gómez Alatorre, director de la Licenciatura en Economía en la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana

¡Claudia Goldin! Es Claudia Goldin, profesora de la Universidad de Harvard, quien ha ganado el premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel este año. Recibe este reconocimiento “por avanzar en nuestra comprensión de resultados laborales para las mujeres”. Personalmente, me parece muy atinado haber premiado su investigación. Ojalá esto sirva para que se comprendan mejor las causas de las diferencias entre hombres y mujeres en el mundo laboral y también la forma de solucionar esas diferencias.

Un primer punto obvio es que las mujeres están subrepresentadas en el campo laboral y la misma investigación económica es muestra de ello. Claudia es la tercera mujer en recibir el premio Nobel de Economía. La primera fue Elinor Ostrom por su estudio de los recursos comunes como cuencas acuíferas y la forma en la que se puede evitar que estos recursos sean sobreexplotados. La segunda fue Esther Duflo por su enfoque experimental de combate a la pobreza. Esta última también ha sido la persona más joven en ganar el premio mencionado.

Claudia Goldin es experta en historia económica y mercados laborales. Ella ha estudiado más de 200 años de historia y ha descubierto fuentes de datos para analizar las diferencias en resultados en el mercado laboral entre hombres y mujeres. Un tema interesante es que las fuentes de estas diferencias han estado cambiando en el tiempo. Claramente, Claudia es pionera en este tipo de estudios y ha inspirado a muchas otras personas para hacer investigación en estos temas.

Yo, personalmente, he realizado investigación en este sentido como parte del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección (CIMAD) del IPADE Business School. En un estudio del CIMAD encontramos que las empresas con mayor paridad en puestos de alta dirección (a lo que le llamamos liderazgo complementario) tenían mejores resultados de clima laboral de acuerdo con la metodología de medición de Great Place to Work México, quienes fueron coautores del estudio.

Un tema de particular interés en la investigación de Goldin está relacionado con la brecha salarial, la diferencia en la remuneración promedio que reciben mujeres y hombres. Desgraciadamente, este tema no se comprende bien y tiende a exagerarse con lo que se dificulta su solución. En todos los estudios que conozco de brecha salarial hay una parte que no se puede explicar y se considera simplemente como discriminación, pero hay que tener claro que esto es sólo una parte y dista de ser la más importante explicación. Esto es relevante porque conocer bien las causas es la forma de encontrar las soluciones más adecuadas.

Una de las razones que históricamente ha afectado la remuneración de las mujeres es la diferencia en educación formal con respecto a los hombres. Este es, justamente, uno de los factores que ha cambiado claramente en el tiempo. Hoy esta brecha se ha cerrado considerablemente en muchos países y, de hecho, juega ya a favor de las mujeres en varios lugares.

Sin embargo, aunque las mujeres tienen ya los mismos o más años de educación formal que los hombres, típicamente estudian áreas de conocimiento diferentes. Las famosas carreras STEM (por las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática) siguen siendo estudiadas preponderantemente por hombres. Esto implica que estas áreas laborales, que suelen ser las mejor pagadas, también son ocupadas en su mayoría por hombres lo que se ve reflejado en la brecha salarial.

Otros factores importantes en este sentido son, por un lado, que las mujeres tienden a ocupar puestos de tiempo parcial con más frecuencia que los hombres, lo que afecta su remuneración total porque trabajan menos horas, pero también porque tienden a estar peor pagados los trabajos de medio tiempo. Por otro lado, las mujeres suelen hacer pausas en sus carreras laborales, la mayoría de las veces debido a la maternidad. Esto hace que pierdan experiencia y avance en su carrera que casi nunca se puede recuperar.

Claudia Goldin no sólo fue pionera en estudiar diferencias laborales entre hombres y mujeres. También ha sido muy exitosa en entender a fondo este tema con un uso riguroso del análisis económico. Ha estudiado las decisiones de las mujeres con base en las restricciones que han enfrentado a lo largo del tiempo y a sus expectativas. El método de la economía es una herramienta poderosa para entender la realidad y, a partir de ese conocimiento, mejorarla. Ojalá el hecho de que Goldin haya recibido este importante premio ayude a que se conozca más acerca de su investigación y que de esa forma logremos mejorar la realidad de la mujer en el mundo laboral.