Innovación y omnicanalidad: la nueva forma de planificar viaje

En la era digital en la que vivimos, la forma en que compramos viajes y experimentamos la atención al cliente han evolucionado de manera significativa.

Las nuevas tecnologías y la creciente demanda de experiencias personalizadas han llevado este cambio radical a la forma en que los viajeros planifican y disfrutan sus viajes. Existen tantas formas de interactuar como tipo de consumidores, y este proceso fragmentado plantea desafíos y oportunidades únicas para las empresas y la clave para mantenerse competitivos en este entorno, es ofrecer una experiencia multicanal y personalizada en todos los puntos de contacto.

Por su parte, la incorporación de la IA en la industria de viajes ya es una realidad, no solo para mejorar la experiencia del cliente, sino que también para abrir nuevas oportunidades a la innovación. Muestra de ello son las cifras, de acuerdo con una encuesta de Oracle Hospitality el 76 por ciento de las personas quieren que los hoteles ofrezcan tecnología que minimice el contacto con el personal y el 92 por ciento están interesadas en que los hoteles utilicen sus datos y también IA para brindarles ofertas más relevantes. ¹

¿Las ventajas? Personalizar la oferta al máximo. Las plataformas impulsadas por IA manejan una cantidad masiva de datos para ofrecer itinerarios personalizados, considerando factores como las preferencias de destino, el presupuesto y las condiciones del clima. Esto no solo ahorra tiempo a los viajeros, sino que también les permite descubrir opciones que quizás nunca habrían considerado por sí mismos.

Los líderes de esta industria, que de acuerdo con el último reporte de World Travel and Tourism Council aporta el 14.9 por ciento del PIB en México,² estamos comprometidos en seguir impulsando la diversidad de canales para generar más y mejores experiencias para todos, desde viajeros, agentes de viajes y la industria en general.

Creemos que la combinación de la tecnología y la experiencia humana es el camino hacia un futuro donde los viajes sean más accesibles, personalizados y memorables que nunca. El futuro de los viajes se ve brillante, y estamos listos para liderar el camino hacia él.

