México, jugador clave en el cuidado del planeta

Claudia Camarena, directora de Sostenibilidad de Enel México

La Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas de 2022 es una gran excusa para que los ojos del mundo vuelvan a poner atención sobre la agenda ambiental. Sin embargo, esas dos semanas de noviembre no deben ser las únicas en las que la comunicación y preocupación se aboquen en el tema, ya que resolver la situación actual del planeta requiere una atención y una acción permanente.

Si bien este evento nos permite tener un gran momento para que realicemos una reflexión y una autocrítica sobre la manera en la que operamos, también es necesario que la sociedad comprenda que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de abonar en el cuidado de nuestro hogar: la tierra.

Me parece muy importante que cada vez haya más personas organizadas, sobre todo jóvenes, que buscan modificar sus estilos de vida para disminuir su huella de carbono. Aunque haya algunas críticas referentes a que no se genera un gran impacto al disminuir el uso de los desechables, o al elegir ropa o muebles de segunda mano, en realidad, yo considero lo contrario. Como sector estamos viendo que son cada vez más los negocios que buscan alinear sus modelos de operación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dado que cuidar el planeta no es simplemente una moda, sino un imperativo del cual todos debemos ser parte.

Ejemplo de esto es la transición que los corporativos están realizando a fuentes de energía más limpias al reconocer que la energía es un bien esencial para continuar desarrollándose. Si bien, en ocasiones no es posible reducir el consumo de energía, sí es posible, reducir e inclusive eliminar el impacto que su generación provoca por fuentes como los combustibles fósiles.

Es necesario tener una cadena sostenible que tenga como estrategia la generación y distribución de energías provenientes del sol y del viento. México es rico no sólo en tradiciones y costumbres, sino lo es también en recursos naturales. Su posición geográfica privilegiada lo convierte en un jugador clave en el cuidado de todo el planeta, sin embargo, requiere de una preparación constante y de múltiples actores que lo apoyen a convertirse en el capitán del equipo frente a la lucha contra el cambio climático.

Para lograrlo, es necesario que todos los engranes de esta cadena tengan como prioridad disminuir su impacto ambiental. En México, aún tenemos que trabajar en los eslabones de esta cadena, lo cual demanda construir la infraestructura necesaria para permitir que todo el proceso de distribución de la energía limpia sea posible y, así los mexicanos puedan contribuir con el cambio climático mientras continúan con sus actividades del día a día.

Es imperativo generar colaboraciones entre la iniciativa privada y la pública para aprovechar adecuadamente el potencial del país y ser el máximo goleador. Esto nos permitirá obtener la Copa Mundial de las naciones que se ocupan y ponen todos sus recursos en el combate al calentamiento global.

Desde nuestra cancha, tenemos a la sostenibilidad como el director técnico de nuestro equipo. Todos los esfuerzos que realizamos no son aislados, forman parte de nuestro ADN de innovación y evolución que tiene como propósito poner al planeta al centro de nuestras operaciones. Deseamos que más jugadores se unan a nosotros para obtener la posición de país líder al poner todos nuestros esfuerzos y estrategias en el cuidado de nuestro planeta.