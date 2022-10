México, en una encrucijada. Urge una tercera alternativa para la reconciliación y el desarrollo nacional

En los últimos tiempos nos ha tocado vivir circunstancias inéditas, difíciles y peligrosas. La pandemia, la parálisis económica, la inseguridad y, además, la guerra rusa contra Ucrania son tormentas que sacuden la nave de la República y ponen a prueba al gobierno y a nuestra capacidad y determinación humana.

Es momento de recontar nuestras fortalezas, acreditar éxitos y alimentar la autoestima. Es cierto: tenemos una gran deuda con nuestro país. Nos lastima y avergüenza la pobreza de millones de compatriotas que deambulan por la vida sin esperanzas ni oportunidades. Ninguno de los modelos económicos aplicados ha sido capaz de resolver los problemas de la desigualdad y consolidar un estado de bienestar.

La tarea actual de gobierno y sociedad es poner en práctica una tercera alternativa de modelo económico y social que nos permita superar las crisis y mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos. El reto es construir un país más justo, donde los sueños de la gente se hagan realidad. Una tierra de paz y concordia.

Hay cambios drásticos en el mundo que repercuten en nuestro país. Toca a su fin una época que no termina por despedirse e inicia otra que no logra definir su presencia. Ya no existe lo que vivió la generación del siglo XX, sólo añoranza; ese tiempo emprendió el viaje, ya no volverá, levantó el vuelo para siempre. Somos extraños en una desconocida atmósfera.

Todo se transforma y todo está en movimiento. Nada es igual. Los gobiernos de los países líderes del mundo y sus grandes corporaciones impusieron a las economías cerradas y al nacionalismo revolucionario la globalización de las economías, el neoliberalismo y los tratados de libre comercio, para abrir las compuertas, facilitar la colocación comercial de su producción y aprovechar las ventajas comparativas de los países subdesarrollados.

Este modelo se ha desgastado y requerirá de cambios estructurales de fondo. No ha resuelto el problema de la desigualdad, la pobreza y la migración masiva, generadoras de violencia e inestabilidad. Agotado, la insurgencia social está presente y a la vista. Es una verdad inobjetable. En América Latina, por ejemplo, las principales economías han instaurado el populismo político a golpe de pueblo y votos. Nuestro país está inmerso en esta realidad.

México se encuentra en una encrucijada política. Debemos buscar una tercera vía de desarrollo y encontrar consensos para amainar la inquina y el enojo, concentrar la energía nacional y construir un nuevo modelo con la integración de la parte buena y funcional del nacionalismo revolucionario y del populismo. Una tercera alternativa de futuro.

Llegó la hora de poner en el mapa de las prioridades nacionales el ensayo y la aplicación de esta tercera opción, que representa un nuevo enfoque para reactivar la economía de las zonas marginadas del país. El sur-sureste es la urgencia nacional. Ahí requerimos de nuevas políticas públicas y de una batería de acciones del gobierno y de la iniciativa privada para dar ocupación e ingreso a las y los compatriotas de esos estados.

La alternativa es simple. El gobierno debe garantizar Estado de derecho, seguridad, salud y educación, generar confianza a los ciudadanos y empresarios y crear la infraestructura necesaria para sustentar las bases del asentamiento de enclaves agrícolas, industriales, comerciales y de servicios. Además, debe utilizar su capacidad de negociación y liderazgo para convocar a los gobiernos asociados de Estados Unidos y Canadá y a los inversionistas extranjeros a sumarse a esta iniciativa de desarrollos regionales.

La nueva alternativa implica pasar de una política indiscriminada a una focalizada y específica por regiones y zonas estratégicas para convertirlas en grandes centros de facilitación y polos de desarrollo. «Un trato igual a desiguales es un trato desigual».