Las virtudes de la economía interna frente a los riesgos de la economía externa

¿Por qué fortalecer el mercado interno no es un repliegue, sino una estrategia de resiliencia y desarrollo? En 2025, México enfrentó un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas persistentes, fragmentación comercial, choques financieros recurrentes y una reconfiguración acelerada de las cadenas globales de valor. En este contexto, la economía externa —motor relevante del crecimiento durante décadas— mostró vulnerabilidades crecientes. Frente a ello, fortalecer la economía interna deja de ser una consigna defensiva y se convierte en una estrategia activa de estabilidad macroeconómica, cohesión social y desarrollo productivo.

Es necesario enfatizar que existen riesgos estructurales en depender de la economía externa, ya que una elevada dependencia expone a México a riesgos que no controla: la volatilidad del comercio internacional, las disputas comerciales, los cambios regulatorios y las sanciones cruzadas afectan precios, volúmenes y tiempos de entrega, alterando la planeación productiva. Los choques financieros y cambiarios llevan a que los flujos especulativos generan presiones sobre el tipo de cambio y el costo del financiamiento, con efectos desiguales por región y sector.

Lo anterior lleva a una concentración de mercados y a la dependencia de pocos socios y de un conjunto limitado de sectores exportadores amplifica los impactos negativos ante cualquier disrupción externa. Esta concentración lleva a la desarticulación productiva interna, con una inserción externa poco encadenada reduce el contenido nacional, limita la difusión tecnológica y restringe la creación de empleo de calidad.

Reforzar la economía interna no implica cerrarse al mundo, sino equilibrar la estrategia de crecimiento. Un mercado interno dinámico actúa como estabilizador automático ante choques externos, suavizando caídas del PIB y del empleo. La demanda doméstica —consumo, inversión pública y privada— reduce la pro- ciclicidad del crecimiento. El impulso a proveedores nacionales eleva el contenido local, fortalece clústeres regionales y acelera el aprendizaje productivo. Esto mejora la productividad total de los factores y la resiliencia industrial. El crecimiento basado en la economía interna tiende a ser más intensivo en empleo, especialmente en servicios modernos, manufacturas intermedias, agroindustria y economías urbanas, reduciendo desigualdades territoriales. La demanda interna predecible facilita la inversión en I+D, la adopción tecnológica y la formación de capital humano, creando un círculo virtuoso entre empresas, universidades y gobiernos locales.

Un mercado interno dinámico mejora la estabilidad macroeconómica, eleva la productividad mediante encadenamientos locales, genera empleo y fortalece la innovación y las capacidades nacionales. El principal riesgo de una estrategia centrada en la economía interna es no atender sus propias fracturas estructurales. Entre ellas, la informalidad destaca como el mayor obstáculo para convertir el mercado interno en un verdadero motor de desarrollo.

México mantiene a más de la mitad de su fuerza laboral en la informalidad. Este fenómeno no es marginal ni transitorio: constituye un modo de funcionamiento estructural de la economía. Sus efectos son profundos: baja productividad agregada, al operar con tecnologías rezagadas y sin economías de escala; debilitamiento del mercado interno, ya que los ingresos son inestables y el consumo es precario; escasa inversión privada, ante la ausencia de certidumbre jurídica y financiera; limitada recaudación fiscal, que reduce el margen de acción del Estado. Un mercado interno sustentado en empleo informal es un mercado débil, incapaz de sostener una estrategia de desarrollo de largo plazo.

El otro gran problema es la segmentación productiva y desigualdad territorial. La coexistencia de sectores altamente integrados al comercio internacional con amplias zonas de baja productividad genera brechas regionales persistentes; ciudades duales: enclaves modernos rodeados de economías de subsistencia; dificultad para escalar encadenamientos productivos nacionales. Sin políticas deliberadas de integración productiva, la economía interna reproduce desigualdades en lugar de corregirlas.

La informalidad erosiona la base fiscal y debilita los sistemas de seguridad social. Esto genera un círculo vicioso: menores ingresos públicos, lleva a menor inversión en infraestructura, educación y salud. A lo anterior se suma que se dan sistemas de protección social fragmentado que da por resultado mayor vulnerabilidad social ante choques externos. En este contexto, incluso una política industrial activa pierde efectividad si no se acompaña de formalización productiva.

Fortalecer la economía interna en 2025 exige una agenda explícita de corrección estructural: formalización productiva con enfoque de productividad; simplificación regulatoria y fiscal para micro y pequeñas empresas; acceso a crédito, tecnología y compras públicas condicionado a la formalización; política laboral integrada; formación técnica y certificación de habilidades. Se debe pensar en una transición gradual a esquemas formales con incentivos, no solo sanciones.

En 2025, fortalecer la economía interna es una condición necesaria —pero no suficiente— para reducir la vulnerabilidad externa de México. Si los desbalances internos, especialmente la informalidad, no se corrigen, el mercado interno seguirá siendo frágil, segmentado y fiscalmente débil.

La verdadera estrategia de desarrollo pasa por articular mercado interno, formalización productiva y política industrial, de modo que la economía mexicana no solo resista los choques externos, sino que transforme su estructura productiva. Fortalecer lo interno implica, hoy más que nunca, ordenar la casa para competir con solidez hacia afuera.