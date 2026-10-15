Compras sofistican mercado inmobiliario global

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos. El mercado inmobiliario global sigue encontrando oportunidades para el crecimiento vertical, el desarrollo de nuevos mercados y compradores sofisticados enfocados en el mercado residencial de lujo y ultra lujo.

Lo que desde 2023 produjo cambios en el patrón de costos de deuda, hoy se refleja en que más de 22% de los inversionistas inyectan recursos en propiedades residenciales y casi 20% en inmuebles comerciales ubicando a destinos de playa y ciudades del país en los ranking globales.

Además, esta ola en el mercado inmobiliario global sigue encontrando oportunidades para el crecimiento vertical, el desarrollo de nuevos mercados y compradores, muchos de ellos encaminados a encontrar sedes seguras para vivir y hacer negocios.

The Wealth Report de la firma Knight Frank es una guía de lo que ocurre cada año en el capital privado. En 2024 representó 49% de las transacciones comerciales al crear una elevada afinidad entre el capital privado y el sector es alta.

Sin embargo, en Oriente Medio, Dubái ha visto en los últimos años el efecto de crear un hub sólido para favorecer la expansión de empresas en la región.

Esta inercia promovida desde el Centro Financiero Internacional del emirato, promovió la migración de 220,000 personas una de las zonas francas más destacadas, caracterizada por su política fiscal, infraestructura y proyectos de alta integración tecnológica.En consecuencia, tener actualmente más de 10 mil empresas registradas de la región Asia con un número creciente de empresarios, empleados y estudiantes de Brasil principalmente y otros mercados de LATAM.

El movimiento propiciará cumplir la expectativa de duplicar su PIB en 2033 a partir de proyectos nodales a partir de la internacionalización, proyecto incluído en la Agenda Económica Dubái (D33) al ser puerta de entrada con instituciones y talento global para acceder a Oriente Medio, África y el sur de Asia.

La consolidación de ser un ecosistema financiero profundo y diversificado incluye proyectos inmobiliarios como el nuevo master plan del DIFC que en un espacio de menos de un km2, incorporará 576 mil m2 de área residencial y 724 mil 643 m² oficinas.Y no sólo eso. El plan incluye 6 fases que consideran desarrollo hacia 2024 torres corporativas, así como un área de innovación donde el foro para las culturas, innovación y nacionalidades integrará a nuevas generaciones de talento.

En los últimos años el fenómeno de las branded residences en la región ha encontrado en Dubái múltiples ejemplos de proyectos que si bien ofrecen precios inferiores a otros mercados líderes, su existencia refleja lo que el comercio regional a través de hubs comerciales por el efecto de zonas económicas especiales puede alcanzar.

Asimismo esta región sede del Rise international Summit propone esta edición el efecto de la Inteligencia Artificial en el real estate, cómo lo eficienta y abre paso al desarrollo de infraestructura en proyectos que facilitan su incorporación como el mercado de los data centers.

Es una revolución que aloja un ecosistema donde para establecerse operan bancos, fondos, family offices y empresas tecnológicas.El efecto de la atracción de Dubái para aprovechar el momento que vive el real estate de lujo en playas y ciudades de México. Es una inercia que busca ampliar la rentabilidad de los proyectos y en la cual marcas globales usan para expandir territorios.Por ende la participación de fondos de cobertura, bancos privados, empresas de gestión patrimonial, aseguradoras, family offices y reaseguros es sólo una parte, de lo que también ha creado en el ecosistema de startups el negocio FinTech y Proptech.

El eco de esta revolución tiene distintas aristas de las cuales compartiremos en las próximas entregas.