Dinamismo industrial reconfigura portafolios y mapa de jugadores

2026 ha sido sin duda el año en que las transacciones consolidaron el reacomodo de distintos portafolios de propiedades industriales.

Inolvidable será la competencia que crearon los activos de Fibra Macquarie y de la cual ganó la oferta de Fibra Monterrey.

Unos meses antes, justo a finales de abril Artha Capital, hoy DEWA y Affinius Capital, su socio en AC2, consolidaron la venta de su portafolio MELI PLATAH Frontier Industrial.Pero no son las únicas. Seguro habrá transacciones privadas o confidenciales que han consolidado portafolios de family offices, en momentos en que se debate sobre la estabilidad que visualiza el negocio inmobiliario orientado a la manufactura por las negociaciones del nuevo T-MEC y los que han logrado incorporar o especializarse en el segmento logístico.Muestra de lo último es el anuncio que hace unos días hizo el equipo que lidera Mario Berlanga en ProximityParks de una inversión de $600 millones de pesos para la construcción de un centro logístico de orientado a la logística de última milla en 24 mil m2 ubicados en Iztapalapa que confirma la alta demanda y el surgimiento de corredores como éste al oriente de la ciudad.Entre los jugadores institucionales destacan las transacciones dadas a conocer en las últimas horas por FINSA que preside Sergio Argüelles. 8 operaciones de adquisición distribuidas en 13 edificios clase A en Hidalgo, Monterrey, Aguascalientes y Ciudad Juárez equivalentes a una inversión de $644 millones de pesos con las cuales suma a su portafolio 496 mil m2 de área rentable.

Este bloque representa un ciclo de adquisiciones orientadas a edificar un crecimiento sostenible y de largo plazo por medio de activos especializados 82% a manufactura y 18% en logística, caracterizados además por su calidad, ubicación estratégica y de generación de valor.La estrategia consideró la adquisición de portafolios consolidados con 100% de ocupación bajo esquemas de sale and lease back. Si bien hay un listado de tenants, Mercado Libre es el principal con 59% del área total de adquisiciones.Por representatividad, la compra más relevante del anuncio del martes está en Hidalgo donde incorporó 3 edificios logísticos AAA que suman más de 291 mil m2 que además fortalecen su presencia en uno de los corredores con más conectividad hacia la Zona Metropolitana del Valle de México y los principales centros de distribución del país.

Adicionalmente la firma regiomontana fortaleció su presencia en Monterrey, Ciudad Juárez y Aguascalientes considerados clave por su especialización en manufactura avanzada, comercio exterior y logística nacional con otras compras. Fueron operaciones que agregaron 9 edificios adicionales con 204 mil m2 de espacio industrial.El portafolio total bajo la administración de FINSA deja un promedio de presencia de las propiedades 30% en Nuevo León, 8% en Hidalgo, 3% en Chihuahua y 7% en Aguascalientes.

Indudablemente, casos como los señalados dejan claro el nuevo rostro del mercado inmobiliario industrial, que algunos siguen viendo como la oportunidad que mantiene al país en una posición estratégica al ser considerado una pieza fundamental en las cadenas globales de valor.