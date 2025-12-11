Retail de regreso a la expansión

El desarrollo de nuevos mercados, ampliaciones y renovaciones de proyectos existentes, así como nuevos formatos son parte de la ecuación que movió el actual proceso de reactivación del negocio de los centros comerciales.

Este proceso que inició el año pasado ha dejado distintas áreas atendidas con proyectos de menor formato, mercados diversificados y un total de 19 desarrollos en construcción.

Esta evolución revela también varios aspectos importantes de observar. Uno de ellos se enfoca en cómo ciudades pequeñas de entre 100 mil y 400 mil habitantes, son susceptibles de tener centros comerciales.

Lo es porque de acuerdo con varios análisis, el impacto de los programas sociales ha impactado la capacidad de compra de una creciente clase media que demanda servicios hoy no cubiertos

.Es una condición que ha favorecido el crecimiento de desarrolladores locales o regionales, pero también abre el desafío de generar conceptos que den la variedad de productos y servicios para ese volumen de consumo.

En el otro extremo figuran los centros comerciales de un formato mayor, de los cuales no se ve un gran proceso de expansión, lo cual permite prever que el actual ciclo de recuperación no será con los 20 centros comerciales de gran formato que antes de la pandemia, se sumaban al inventario.

Incluso otra característica diferente del actual ciclo es que pese a una reconocida saturación de mercados como Querétaro, Mérida o Monterrey no es del todo real, dado que ésta se refleja sólo en algunas zonas de la ciudad y no en zonas específicas que no atendidas.

Estas variables han dejado procesos de ampliación en proyectos consolidados como Satélite, Antara, Angelópolis y Gran Sur al tener presente la necesidad de reubicar conceptos para abrir espacios grandes marcas que lo requieren para su crecimiento.

No menos importante son las renovaciones, una tendencia lógica si se considera que actualmente 80% de los desarrollos comerciales tienen más de 20 años.

En consecuencia la renovación parte del principio de que muchos de ellos no cuentan con estándares de pasillos, alturas de locales y servicios generales.

Esta perspectiva que encuentra datos importantes seguidos en estadísticas generadas en los últimos años por Mac Arquitectos Consultores, nos lleva a otro dato específico, en México el ratio comercial es de apenas 24m2 por cada 100 habitantes, valor que le deja el liderazgo en América Latina, una proporción similar a mercados en Europa, pero muy lejos de los 175m2 en Estados Unidos.Ante estos fundamentales, es que el mercado sigue alentando la llegada de nuevas marcas haciendo de segmentos como el entretenimiento aliados en la recuperación.Los cines que esperan un 2026 dotado de lanzamientos adicionales en la pantalla grande, serán acompañados por formatos como los enfocados en variables de actividades recreativas como Kinezis, distintas marcas de boliches, go karts y espacios con inflables, entre otros.

Asimismo se mantienen presentes distintas cadenas de restaurantes. Alsea anunció la integración a su crecimiento de Chipotle y Raising Cane´s, mientras que McDonald’s regresa con la meta de ampliar su participación en el país, el segundo mercado más importante para la cadena de comida rápida.

El bienestar y el cuidado de la salud también ha generado un efecto entre las marcas de retailers, no sólo hoy son importantes las grandes cadenas, sino también marcas nuevas, conceptos nuevos de gran y menor formato y especialización.

Sin duda, esta evolución habla del despertar de un negocio basado en un principio básico en el mercado nacional: a diferencia de otros mercados como Europa donde la vida social y compras se dan en las avenidas, en México sigue haciéndose en los centros comerciales.

Esa es una realidad transformada que permite dar fe de su recuperación.