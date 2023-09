Proptech profundiza huella en Latam

El escenario Fintech para América Latina cambió en 2022: más fintech globales y menores inversiones locales, además de la desaparición pronta de 290 emprendimientos por falta de resultados.

No obstante, su evolución continúa y este universo que da cabida a las empresas proptech es importante porque sigue siendo una oportunidad para profesionalizar y dar un rostro más fresco y de mayor alcance al real estate.

La tercera edición del reporte KoreFusion 2022 LATAM Fintech indica que el universo fintech tenía en la región, 2 mil 208 compañías integradas a 56 subcategorías que generaban 21 mil 400 millones de dólares en fondos.

En esta edición el reporte integró 95 por ciento de los países y 13 categorías, además de empresas de servicios financieros B2B, insurtech, ecosistemas internacionales y regionales, así como aquellas que desaparecieron, que en el caso de México representó 20 por ciento del universo.

El diagnóstico parte de un escenario en el que las empresas locales compiten en un mercado joven altamente concentrado en préstamos y pagos, que además responde a los cambios en los sistemas y la aceleración en la demanda de servicios de finanzas digitales en la región.

Para México, que ocupa la segunda posición luego de Brasil, con sus 387 empresas fintech, la competencia de actores globales está siendo un obstáculo para el desarrollo local.

Sin embargo, el tamaño del mercado impulsa un aumento exponencial en financiamiento, localizado en un número acotado de actores en consolidación.

Otro dato revelador es que 38 empresas tienen 80 por ciento de los fondos, de las cuales Konfio, Clip, Bitso, Clara, Story y 4 más están en México.

Si bien las categorías de banca digital, gestión financiera empresarial y fintech como servicio son las de mayor crecimiento, otros segmentos emergentes como el insurtech, gestión financiera empresarial, puntuación, identidad y fraude, al igual que remesas y divisas se consideran con buen potencial.

Como hemos comentado en este espacio, este escenario es el campo fértil para el proptech que expandió en los últimos 2 años su mercado 54 por ciento, y es México el que genera 112 empresas especializadas en servicios de corretaje, hospitalidad, financiamiento, alquiler residencial, servicios, servicios de gestión comercial e hipotecas.

La evolución es relevante porque 58 por ciento de las empresas emergentes del nicho se ha establecido en los últimos cinco años, dinamismo producto de la innovación tecnológica, de acuerdo con Endeavor México y Matter Scale Ventures.

Todo ocurrió a pesar de que el entorno macroeconómico, las empresas desconfiaron de arriesgarse a una reducción en su valor, además de que la inversión de América Latina en capital de riesgo y capital de crecimiento se redujo 88 por ciento.

Compiten Arrenda, una empresa de proptech que logró unirse a Kube Ventures, ODX, Toehold Ventures, Wharton Fintech, Lightspeed Venture Partners Scout Fund, PRMM Inmobiliaria y un grupo de inversionistas ángeles.

Otros actores son Habi, All Property y Second Century Ventures, el brazo de inversión estratégica de la NAR (National Association of Realtors), entre otros.

Su participación es evidencia de que como concluye KoreFusion no todo es oscuro: la región sigue creciendo y los mercados mostrando entusiasmo por explorar nuevos modelos de negocio y propuestas de valor en la región.