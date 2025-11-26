México: desarrollo humano extraviado

En lo que va del siglo, el desarrollo humano en México se ha estancado. Es la cruda conclusión a la que se llega tras revisar el más reciente informe del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 2025 que genera el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD).

Desde 1990, el IDH incorpora las dimensiones de la salud y la educación a las que accede en cada país, junto con el ingreso económico promedio, para conocer la calidad de vida en las distintas sociedades. Veamos.

El índice de Naciones Unidas se concentra en tres dimensiones básicas para el desarrollo humano: 1) que las personas puedan tener una vida larga y saludable, lo cual se mide por la esperanza de vida; 2) el acceder a conocimientos que permitan una existencia autónoma y en libertad a los individuos, lo que se mide por los años de escolaridad promedio y esperados; y 3) por la capacidad de contar con un nivel de vida material adecuado, que se mide por el ingreso per cápita.

Con esos indicadores, el PNUD clasifica al mundo en cuatro tipos de países: a) los de IDH muy alto (con un índice de 0.800 o más), como Noruega, Suiza y Alemania; b) IDH alto (índice de 0.700 a 0.799), donde están México, China y Túnez; los de IDH medio (índice de 0.550 a 0.699), entre los que aparecen la India, Guatemala y Tanzania; y d) IDH bajo (índice inferior a 0.550), con países como Afganistán, Etiopía y Sierra Leona.

¿Cómo ha evolucionado el desarrollo humano en lo que va del siglo? El promedio mundial muestra un avance entre el año 2000 y 2023 de 16.5 por ciento, los países de IDH alto una mejora de 22.2 por ciento y los de América Latina y el Caribe con un alza de 12.3 por ciento. México solo incrementó su desarrollo humano en 10.8 por ciento, lo que evidencia nuestro rezago comparativo. Tan es así que en el año 2000 México era el país 55 en la clasificación de desarrollo humano mundial; hoy ocupamos el lugar 81.

Es importante ver, componente por componente, cómo hemos evolucionado. La esperanza de vida promedio mundial al inicio del siglo era de 67.6 años y pasó a 73.4 en la actualidad, una ganancia de 5.8 años de vida (8.5 por ciento).

En los países de IDH alto, la mejoría fue de 5.1 años (7.3 por ciento) y de 4.8 en América Latina y el Caribe (6.7 por ciento). En México se pasó de 72.6 años a 75.1 años un cuarto de siglo después, lo que implica un aumento de solo 2.5 años (equivalente a alargar la vida en 3.5 por ciento), menos que el promedio mundial.

Esto confirma que los avances en todo aquello que incide sobre la esperanza de vida, como la vacunación, la adecuada alimentación, el acceso a servicios básicos como agua potable y alcantarillado, el habitar en un medio ambiente sano, se encuentran estancados en nuestro país. En esperanza de vida éramos el país número 64 el año 2000; ahora somos el 88.

En lo que toca a la educación, México inició el siglo con una escolaridad promedio de 12 años y pasó a 14.5 años, una ganancia de 2.5 años. El mundo incrementó los años de escolaridad en 2.9 años, los países de IDH alto en 3.7 años y América Latina solo en 1.9 años. En este renglón, México fue mejor que el resto de la región latinoamericana, pero avanzó menos que el mundo y que los países de desarrollo equivalente.

En el único indicador que estamos mejor es en los años de escolaridad esperados, que han aumentado en 2.6 años en México, frente a 1.7 en el mundo, 2.3 en las naciones de alto IDH y 2.5 en América Latina.

Pero el estancamiento económico castiga al IDH de México en el componente de ingreso neto per cápita. En el año 2000, el ingreso por persona en México era de 20,485 dólares y en el mundo de 12,673 dólares, o sea que estábamos 62 por ciento arriba que el promedio global. Pero ahora solo superamos el ingreso medio mundial en 7 por ciento.

Ello porque, mientras el ingreso neto mundial aumentó 60 por ciento, en 167 por ciento en los países de IDH alto y en 28 por ciento en América Latina, en México sólo en 6.5 por ciento.

El ingreso por persona en el mundo se amplió en 7,653 dólares; en México sólo aumentó en 1,327 dólares. Hace un cuarto de siglo, México ocupaba el lugar 49 en ingreso per cápita; hoy ha caído al lugar 75.

Los datos indican que México no progresa. Hemos tenido gobiernos de tres partidos distintos (PAN, PRI y Morena), ha habido alternancia en el poder, pero se extravió el desarrollo. La única manera de reencontrar una senda promisoria hacia el bienestar es reconocer que hemos perdido el camino. Esto no va bien.