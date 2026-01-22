¿Cómo le fue a la economía de México en 2025?

Si bien aún no contamos con el dato final, sabemos que con muy alta probabilidad el crecimiento de 2025 habrá estado entre 0.3 y 0.7%, lo cual da cuenta de un desempeño muy pobre.

Más aún, la demanda doméstica se encuentra en una situación de gran debilidad. Si consideramos que, en el acumulado entre enero y octubre del año pasado, la inversión cayó 7.1%, estamos frente a la contracción más fuerte de esta variable desde 2009, año de la crisis financiera global (sin contar, desde luego, 2020, el año de la pandemia). La gran incertidumbre en torno al futuro del Estado de derecho que trajo consigo la reforma judicial explica, me parece, esta caída.

La menor inversión, a su vez, se tradujo en una menor creación de empleo. Si ajustamos por la incorporación al IMSS de los trabajadores de plataformas digitales (una buena política que les otorga mayor protección, pero que no representa nuevos empleos), durante 2025 se crearon solamente 72 mil nuevos puestos de trabajo. Esto implica un crecimiento de la fuerza laboral formal de apenas 0.3%.

La menor creación de empleo ha resultado en una desaceleración significativa de la masa salarial real. Esta pasó de crecer a tasas de doble dígito hace un par de años a mostrar un crecimiento de apenas 3.4% en 2025, una vez ajustado el efecto de los trabajadores de plataformas. Esta desaceleración de la masa salarial se ha traducido en una importante debilidad del consumo, que entre enero y octubre del año pasado creció sólo 0.6%, frente a un crecimiento de 3% en el mismo periodo de 2024.

Considerando este desempeño de la inversión y del consumo, podemos concluir que la demanda interna se encuentra estancada. Ahora bien, la razón por la cual la economía no registró un crecimiento negativo fue el muy positivo desempeño del sector externo.

Efectivamente, entre enero y septiembre de 2025, las exportaciones crecieron 9.3%, algo que parecía imposible en febrero pasado, cuando Trump amenazó a México y Canadá con imponer aranceles de 25% a todas sus exportaciones hacia Estados Unidos. ¿Por qué el desempeño fue mucho mejor de lo que se anticipaba entonces? Creo que hay dos razones fundamentales.

La primera es que, al final, el nivel de proteccionismo de Estados Unidos frente a México fue mucho menor al anunciado en febrero. Salvo en algunos sectores, México puede exportar hacia su vecino del norte sin aranceles, siempre y cuando las exportaciones se realicen en el marco del T-MEC. Esto implica que, a octubre, alrededor del 85% de las exportaciones de nuestro país a Estados Unidos se hayan realizado libres de arancel, lo que coloca a México entre los países con menor nivel de proteccionismo para exportar a la economía estadounidense. La segunda es que las amenazas de principios de año generaron un adelanto importante de exportaciones buscando eludir la aplicación de los nuevos aranceles.

Por otra parte, la inversión extranjera directa tuvo un muy buen desempeño en 2025. A octubre, ingresaron más de 40 mil millones de dólares por este concepto, con cifras preliminares, lo que sugiere que la cifra definitiva será incluso mayor.

Así, tenemos que el sector externo mostró un comportamiento muy sólido, mientras que la demanda doméstica se estancó. ¿Qué explica esta divergencia entre el apetito a invertir de los inversionistas locales y extranjeros? Me parece que esto obedece a que los inversionistas extranjeros tienen menos preocupaciones respecto al nuevo sistema judicial, dado que cuentan con otros mecanismos de defensa ante controversias con el gobierno, establecidos en los tratados internacionales, como los paneles de arbitraje.

El gran reto de México es, a mi parecer, reactivar la inversión doméstica, que es casi diez veces mayor a la extranjera directa. Para ello, es indispensable reducir la incertidumbre generada por la reforma judicial y otras medidas contenidas en el llamado Plan C. Esa incertidumbre es el principal factor que explica el débil desempeño económico del año pasado.

En la próxima entrega hablaré acerca de las perspectivas para este año.