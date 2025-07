Economía mexicana: continúa la desaceleración

La economía del país sigue mostrando señales de deterioro. Hace unos días se anunció el dato de inversión de abril, que es sumamente preocupante pues hubo una caída de 1.7% respecto al mes anterior y de 7.7% en comparación con abril del año pasado. En el periodo de enero a abril de este año, la inversión ha disminuido 6.9% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Esto debe ser un motivo de inquietud y reflexión. De los componentes de la demanda agregada, la inversión juega un papel particular, pues no solamente determina el crecimiento contemporáneo, sino también el crecimiento futuro. La inversión incrementa el acervo de capital, lo que puede traducirse en un mayor dinamismo económico a largo plazo. Caídas del orden del 7% no solo explican el menor dinamismo observado hasta ahora, sino que anticipan un menor crecimiento hacia delante.

En lo que va del año, la inversión ha caído tanto en el componente de construcción (6.1%) como en el de maquinaria y equipo (7.7%). Además, la caída se observa tanto en el componente privado como en el público.

La inversión privada disminuye, me parece, por el enorme entorno de incertidumbre que prevalece en el país. Esto se explica, por un lado, por la reforma al sistema judicial, y por otro, por la política comercial de Estados Unidos. Es difícil que una empresa se decida a construir una nueva planta si no sabe cómo funcionará el sistema judicial en el futuro. Un Poder Judicial subordinado al Poder Ejecutivo puede traducirse, por ejemplo, en la imposibilidad de ganar controversias de tipo fiscal, lo cual desalienta la inversión. En este sentido, los muy positivos objetivos del Plan México para promover la inversión privada se contraponen con la reforma judicial. Por otra parte, una empresa tampoco construiría una planta de exportación si desconoce cuál será el nivel de proteccionismo que enfrentará al enviar sus productos a Estados Unidos, o cuál será el futuro del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos (TMEC) que está por entrar en un proceso de revisión en medio de grandes interrogantes.

En cuanto a la inversión pública, esta cae debido al espacio fiscal limitado, ya que el gobierno está en un esfuerzo de consolidación fiscal, lo cual es acertado considerando el muy elevado déficit que se produjo el año pasado. Será difícil observar aumentos sustanciales en la inversión pública en los próximos años, a menos que se lleve a cabo una reforma fiscal integral que aumente la recaudación. Esta reforma, a mi parecer, debería centrarse en disminuir la informalidad e introducir incentivos para que estados y municipios recauden más, y no en aumentar las tasas del impuesto sobre la renta, ya que eso podría afectar negativamente la inversión privada.

Por su parte, el consumo, si bien aumentó en abril respecto a marzo (1.1%), en el acumulado de enero a abril también muestra una caída de -0.9% respecto al mismo periodo de 2024.

Estos datos sugieren que la demanda agregada en México se está contrayendo, lo cual permite anticipar un año de crecimiento muy bajo o incluso negativo. La razón por la que la actividad económica no se contrajo en abril, según el estimado del IGAE, puede deberse a una mejora coyuntural en las exportaciones netas.

Por otro lado, el mercado laboral está estancado. En junio se perdieron 46 mil empleos formales. Esto implica que en lo que va del año solo se han generado 14 mil empleos, lo que significa que en el primer semestre el empleo ha crecido apenas 0.4%. Esto no debería sorprender: en un contexto de caída de la inversión, es difícil que el empleo se mantenga fuerte. La única forma de lograr un aumento sostenido en el empleo es mediante crecimientos sostenidos en la inversión.

Esta debilidad en el empleo permite anticipar que el consumo seguirá siendo débil, a pesar de los aumentos en el salario real. La masa salarial real crece a un ritmo de 3.2% anual, muy por debajo de los niveles cercanos al 10% de hace dos años. Este menor dinamismo responde a la escasa generación de empleo.

En un contexto de enorme incertidumbre internacional, lo deseable sería dar certidumbre a la inversión. Lamentablemente, la reforma judicial va en sentido contrario. Por ahora, la economía seguirá mostrando debilidad.