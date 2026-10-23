El Nobel que todo director debería leer

El 26 de julio de 2012, en plena crisis del euro, Mario Draghi, entonces presidente del Banco Central Europeo, subió al estrado en Londres y dijo una frase que cambió la historia financiera de Europa: “El BCE está dispuesto a hacer todo lo necesario para preservar el euro. Y créanme, será suficiente”.

Lo extraordinario no fue lo que hizo, sino lo que no tuvo que hacer. El programa de compra de bonos que anunció semanas después nunca se activó. No gastó un solo euro. Bastó con que los mercados le creyeran. Confieso que me cuesta imaginar esa frase en una junta de presupuesto mexicana: el director de finanzas habría pedido el “créanme” por escrito, con anexos y firmado por dos apoderados.

Hace unos días, el Premio Nobel de Economía 2026 fue para Robert E. Hall (Univeridad de Stanfors) y Michael Woodford (Universidad de Columbia), dos economistas que explicaron, cada uno a su modo, por qué la frase de Draghi funcionó. Hall demostró que los hogares no gastan según lo que tienen, sino según lo que esperan tener, y que su consumo solo cambia cuando llega información nueva. Woodford llevó la idea más lejos: buena parte de la política monetaria consiste en administrar expectativas. Un banco central no mueve la economía solo con lo que hace hoy, sino con lo que la gente cree que hará mañana.

Llevo cuarenta años en las aulas del IPADE y en consejos de administración, y me atrevo a decir que ese hallazgo no es solo macroeconomía. Es dirección de empresas en estado puro.

En una organización, las personas no reaccionan a lo que el director dice. Reaccionan a lo que creen que hará. Cuando un director anuncia “no habrá recortes” y nadie le cree, los mejores empiezan a actualizar su currículum. Cuando promete “este año sí invertimos en la gente” por tercer año consecutivo, la frase ya no informa nada. Es ruido de fondo, como la música del elevador.

Aquí está la lección de Hall aplicada al despacho del director: cuando sus palabras ya no cambian lo que la gente espera, el director ha dejado de dirigir. Solo habla.

La expectativa es la herramienta más barata que tiene un líder. No requiere presupuesto, ni consultores, ni reestructuras. Pero tiene una condición implacable: la credibilidad. Y la credibilidad se construye con la misma lógica con la que se forma un ahorro: lentamente, depósito por depósito, y se puede perder en una sola tarde.

Aristóteles lo sabía hace veinticuatro siglos. De los tres recursos de la persuasión, el más poderoso no era el argumento ni la emoción, sino el carácter de quien habla. Stephen M. R. Covey lo tradujo al lenguaje empresarial: la confianza es una variable económica. Cuando baja, todo se vuelve más lento y más caro.

¿Cómo se dirigen las expectativas? Propongo tres prácticas.

Primera: prometer menos y cumplir siempre. Cada promesa cumplida es un depósito; cada promesa olvidada, un retiro con intereses.

Segunda: dar dirección sin inventar certezas. Draghi no dijo cuánto gastaría ni cuándo. Dijo qué haría y hasta dónde llegaría. El buen director explica el rumbo y los criterios con los que decidirá, aunque no conozca todavía las cifras.

Tercera: cuidar las señales pequeñas. Las expectativas no se forman en los discursos, sino en los detalles: a quién se promueve, qué error se perdona, qué junta se cancela. El equipo lee esas señales con más atención que cualquier comunicado.

Una advertencia necesaria: dirigir expectativas no es manipularlas. El director que promete lo que sabe que no cumplirá puede ganar una quincena de calma, pero hipoteca su autoridad. Carlos Llano insistía en que la autoridad no se impone: se reconoce. Y nadie reconoce a quien ya lo engañó una vez.

“El director que necesita repetir una promesa ya la gastó.”

— C.R.G.

Conozco a un empresario que inaugura cada año con el mismo mensaje: “Mi puerta siempre está abierta”. Y es verdad. La puerta está abierta. Lo que nadie ha logrado cruzar es la agenda de su asistente.

Woodford y Hall ganaron el Nobel por demostrar que el futuro que imaginamos gobierna el presente que vivimos. En su empresa, ese futuro tiene nombre y apellido: el tuyo.

La pregunta no es qué les va a decir mañana a tus colaboradores. La verdadera cuestión es qué ya están esperando que harás…

Puntos de reflexión