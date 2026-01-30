Diagnóstico: la importancia de ver… lo que no quisieras ver

“El mayor peligro no es que apuntemos alto y fallemos, sino que apuntemos bajo y acertemos”,

Miguel Ángel

A veces un mal diagnóstico no aparece en un comité estratégico, sino en una taza de café servida con prisa. Ese fue el caso de Fernando, un empresario brillante que llegó a desayunar conmigo con la intención de “resolver rápido” un problema importante. Traía una lista impecable de soluciones: coaching, talleres, incentivos y metodologías de integración. Todo perfectamente ordenado… salvo por un detalle esencial: nunca había definido con claridad el problema que quería resolver.

Mientras hablábamos, endulzó su café sin siquiera probarlo. Una cucharada, luego otra, y después una más.

—¿Por qué tanto azúcar si no lo has probado? —pregunté.—Porque siempre le pongo así —respondió, con la seguridad de quien sigue un ritual automático.

Ahí comprendí que su café tenía el mismo error que su empresa. Estaba aplicando soluciones heredadas de costumbre, no de diagnóstico.

—Fernando —le dije—, estás endulzando tu organización sin saber cómo sabe.Probó el café, frunció el ceño y lo admitió.—Claro que me pasé.

Nos reímos, pero ambos sabíamos que hablábamos de algo más profundo que un desayuno. Meses después, lo vi probar el café antes de endulzarlo. Me dijo:

—Ya entendí, Carlos. Primero se diagnostica, luego se actúa.

Esa escena resume una verdad incómoda: la ausencia de diagnóstico es la madre de todas las malas estrategias. En la vida y en la empresa, actuar sin comprender es como endulzar sin probar, un gesto automático que suele arruinar aquello que intentamos mejorar.

1. Diagnóstico personal (interno): ver lo que evitamos mirar

Antes de diseñar la vida que queremos, debemos aceptar la vida que realmente estamos viviendo. Sin ese paso, cualquier plan –por brillante o sofisticado que parezca– se convierte en una fantasía bien presentada, aunque incapaz de sostenerse en la realidad. Diagnosticar no es castigarse, es practicar una sinceridad radical. Un buen diagnóstico incluye:

Fortalezas reales, esas que resisten días malos y que otros reconocen incluso cuando no estamos presentes.

esas que resisten días malos y que otros reconocen incluso cuando no estamos presentes. Áreas de oportunidad , hábitos o inercias que restan energía y foco.

, hábitos o inercias que restan energía y foco. Puntos ciegos , lo que todos ven menos uno, y que suele ser lo que más pesa.

, lo que todos ven menos uno, y que suele ser lo que más pesa. Riesgos estratégicos , asuntos que pueden descarrilar una década si no se atienden a tiempo.

, asuntos que pueden descarrilar una década si no se atienden a tiempo. Temores, no de lo que no podemos, sino aquello que evitamos enfrentar.

2. Mirar hacia afuera también importa

No todo diagnóstico es interior, el entorno también habla. Lo difícil es interpretar sus señales sin ilusión ni paranoia. Hay oportunidades que brillan pero no son para uno, además de amenazas que preferimos no ver para no incomodarnos; y hay circunstancias que solo se convierten en oportunidad cuando uno ha desarrollado la madurez para tomarlas y convertirlas en acción. En estrategia –personal o empresarial– nunca actuamos en el vacío: siempre dialogamos con el mundo.

3. El diagnóstico duele… pero libera

Diagnosticarse incomoda porque derrumba la narrativa amable que solemos contarnos. También porque exige responsabilidad y obliga soltar excusas, esas mantas tibias donde nada cambia, nada mejora y, sin embargo, todo se estanca.

Mirarse sin maquillaje es profundamente liberador: permite construir sin ficción, desde la verdad, aunque duela un poco al principio.

4. ¿Cómo hacer un diagnóstico serio?

No hace falta un retiro ni un Excel sofisticado. Solo método, lápiz y honestidad:

Enumera fortalezas sin modestia falsa.

Escribe debilidades sin maquillaje.

Pregunta a tres personas qué ven en ti que tú no ves.

Identifica riesgos que podrían afectar tu siguiente década.

Nombra tus miedos con precisión quirúrgica.

Y pregúntate: “¿Estoy diagnosticando mi realidad… o justificando mi historia?”

Finalmente dejo una reflexión:

El diagnóstico es el cimiento.

Sin diagnóstico no hay estrategia.

Sin estrategia no hay dirección.

Sin dirección no hay vida con propósito.

Lo que no se mira, gobierna.

Lo que no se acepta, se repite.

Lo que no se diagnostica, tarde o temprano se complica.

Recuerda lo que dijo Aristóteles: “Conocerse a uno mismo es el principio de toda sabiduría”.