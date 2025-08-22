El líder que escucha, aprende… y se atreve a desaprender

En un mundo donde muchos líderes se obsesionan con tener siempre la respuesta, los verdaderos transformadores destacan por algo distinto: saben escuchar y se atreven a cambiar de opinión. La empatía, el aprendizaje y el desaprendizaje no son gestos suaves, sino armas estratégicas que han marcado la diferencia en momentos decisivos de la historia. De Gandhi a Roosevelt, y de De Gaulle a Carlos Llano, la lección es clara: el poder del liderazgo no está en imponer, sino en conectar, aprender y soltar lo que ya no sirve.

“No hay nada más poderoso que una persona humilde con una mente abierta.” Mahatma Gandhi

Cuando pensamos en liderazgo, la imagen estándar es la de alguien que habla, que da órdenes, que dirige. Pero los grandes líderes no comienzan hablando: comienzan escuchando. Gandhi lo demostró: lideró la independencia de la India sin perder la capacidad de escuchar profundamente a su pueblo, aprendiendo y, si hacía falta, desaprendiendo en cada encuentro.

Un buen líder no es quien lo sabe todo, sino quien sabe que nunca lo sabrá. El liderazgo real exige dos habilidades que parecen suaves, pero son tan duras como el acero: la empatía y la disposición a aprender… y desaprender.

Empatía: el radar invisible del liderazgo

La empatía no es simpatía. No se trata de sentir lástima, sino de conectar con la perspectiva del otro, incluso cuando no estás de acuerdo. Gandhi no escuchaba por cortesía: integró las voces de campesinos, comerciantes, obreros y líderes religiosos en una visión común para la nueva India. Esa capacidad de “sentir” lo que otros sentían le permitió unir a una nación fragmentada.

Winston Churchill, en los años más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, escuchaba día tras día los relatos de pilotos, ingenieros y ciudadanos que habían sobrevivido a los bombardeos. Su célebre frase “I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat” no nació en un despacho: nació de absorber el dolor, el miedo y la esperanza de un pueblo que necesitaba fe sin falsas promesas.

Franklin D. Roosevelt, en contraste, aprendió a modelar el ánimo de una nación en crisis durante la Gran Depresión. Sus conocidas “conversaciones junto a la chimenea” no eran discursos: eran diálogos íntimos que daban voz a millones de ciudadanos y transformaban el miedo en resiliencia.

Un líder empático no actúa solo por instinto, sino con un radar invisible que detecta emociones, miedos y aspiraciones. Esto no debilita: fortalece. Las decisiones tomadas con conciencia humana son las que trascienden.

Aprender y desaprender: la gimnasia mental del líder

En 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, el general George S. Patton se enfrentó al mariscal Erwin Rommel en el norte de África. Patton lo enfrentó no solo con estrategia militar, sino porque había leído—y estudiado—el propio libro de tácticas de Rommel. Aprender de tu adversario demuestra inteligencia, no debilidad.

Charles de Gaulle, desde su exilio en Londres, tuvo que desaprender su formación tradicional para convertirse en el símbolo de la Francia libre. Su liderazgo no se limitó al terreno militar: ganó la guerra moral y política con mensajes constantes desde Radio Londres, transformando la narrativa de su nación.

Dwight D. Eisenhower, al planear el desembarco de Normandía, también mostró esta doble habilidad: aprendía de sus aliados, lo mejor de cada uno, y no dudaba en cambiar planes si veía una vía más efectiva. Desaprender lo que ya no servía era parte de su arsenal estratégico.

Un líder que no desaprende se convierte en rehén de su propio pasado. Las victorias de ayer pueden condenarte mañana si no te atreves a cuestionarlas.

Roosevelt y el poder del ejemplo empático

Durante una visita a fábricas el mismo día de uno de sus Fireside Chats, Roosevelt no se limitó a saludar: se puso el overol, tomó una herramienta y alineó trabajadores, construyendo máquinas junto a ellos por unos minutos. Ese gesto, más que un discurso, fue una lección. Mostró que el líder no está por encima del trabajo: lo comparte.

Tres claves para liderar desde la empatía y el aprendizaje

- Escuchar sin filtros: no solo lo que la gente dice, sino lo que trata de decir.- Aprender de todos: incluso de quienes piensan diferente o son rivales.- Desaprender rápido: soltar lo que ya no sirve, aunque haya funcionado antes.

El reto personal

La empatía y el aprendizaje continuo no son adornos: son la base de un liderazgo que inspira. Pero exigen humildad, curiosidad y coraje para admitir que siempre hay algo por descubrir y algo por dejar atrás.

Estás frente a un espejo. No ves tu cargo, tu experiencia o tus logros pasados. Solo tu disposición para escuchar, aprender y desaprender.

¿Estás listo para ese reto? ¿De veras quieres ser líder?

Visión humana del liderazgo: Carlos Llano y su liderazgo anamórfico

El Dr. Carlos Llano, en su enfoque del liderazgo anamórfico, retoma esta idea de forma poderosa. Él sostiene que no hay un solo estilo de líder: todos son distintos, dependiendo de la persona, la situación y el equipo. Pero comparten dos características esenciales:

- Pericia: un dominio profundo de un área, fruto de la lucha personal y del esfuerzo sostenido.- Empatía: la capacidad de escuchar y entender a los demás, observar sus intereses y motivaciones, y estar al servicio del equipo, no por imposición, sino por convicción.

Para Llano, el liderazgo real no impone, sino acompaña. El líder es parte del equipo, uno más, que reconoce que los logros son colectivos, no suyos. Así, el liderazgo se convierte en un arte humano, profundamente personalizado y compartido.

Finalmente, como afirmaba Ronald Reagan: ““El mayor líder no es necesariamente el que hace las cosas más grandes, sino el que consigue que su gente las haga.”, Porque: “Un líder que no cambia de opinión frente a una verdad nueva, deja de liderar para empezar a estorbar.”