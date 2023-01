Autoestima profesional: alza la voz, toma riesgos y…, siempre confía en ti

“A veces no sabemos valorar lo que tenemos delante. Ocurre, sobre todo, cuando nos miramos al espejo” Anónimo

“No hay ningún secreto para el éxito; es el resultado de la preparación, el trabajo y aprender del fracaso”. Colin Powell (1937-2021)

Claudia Jañez es una directora muy exitosa (Abogada, MBA) fue presidenta de Dupont Latinoamérica y del Consejo de Empresas Globales, un organismo empresarial integrado por unas 60 grandes empresas internacionales que tienen operaciones en México. Además, forma parte del consejo de administración de HSBC, América Móvil, BMV, IDEAL y Grupo Industrial Saltillo.

Esposa y madre de familia, es una brillante directiva que ha sabido compaginar su vida profesional con su vida familiar, además es magnánima y compartida. En su reciente libro(1) (Autoestima Profesiona,) nos comparte algunas reflexiones que pueden ayudarnos a tener una vida lograda, como bien afirma ella, es un libro para mujeres, pero también para hombres. Claudia no discrimina.

A principios de esta semana estuve en un panel donde nos habló de su libro, y quedé muy gratamente impresionado. Conocía a Claudia y sabía de sus logros, pero me pareció muy generoso de su parte el plasmarlos en un libro, para que sirva de apoyo/consejo a quienes inician su vida profesional o quieren mejorar la que tienen, compaginando la faceta profesional con la personal/familiar.

El libro gira alrededor de un concepto que da título al libro, (concepto muy importante para ella): Autoestima Profesional, que define como “esa autoconfianza incondicional que te ayuda a ganar en el lugar de trabajo y en tu vida personal”, para ella es una estrategia de protección que le ha ayudado en su exitosa carrera (para convertirse en mejor líder, tomar mejores decisiones, asumir riesgos y hacerse responsable de sus actos).

Para Claudia la autoestima profesional tiene ocho pilares, que, al adoptarlos, implementarlos y vivirlos, te dan la seguridad y fortaleza para compartir (y para competir) en un mundo cada vez más retador. Esos ocho pilares son:

1. Hazte responsable de tus actos. Siempre que tengas un evento, una entrevista, una presentación, prepárate bien, para que seas responsables de tus acciones y palabras, no culpes a los demás. No juegues el rol de víctima (quejándote de lo que pasa o creyendo que la vida es injusta contigo). ¿Tomaste una mala decisión? ¿Te fue mal?: Quédate con el aprendizaje, y hazte responsable del mismo.

2. Toma decisiones firmes. Tomar una decisión, aunque no sea la más adecuada, es mejor que no hacerlo, quedar varados en la inacción es también una decisión y es la peor que puedes tomar.

3. Rodéate de personas que te sumen. “La vida está hecha de equipos”, afirma Claudia y recomienda: “rodearte de personas que te sumen y aporten en tu vida profesional y personal es una gran idea que te permitirá seguir construyendo tu autoestima profesional”. En este capítulo nos habla de su esposo y el gran apoyo y comprensión que ha recibido de él. Ella ve su matrimonio como un equipo eficaz y exitoso.

4. Asume riesgos. Tomar retos grandes, te lleva al siguiente nivel. Hay que estar preparado: saber a qué te enfrentas y, sobre todo, creer y haber trabajado en tus habilidades para afrontarlo.

5. Disfruta del camino. Saborea y goza el recorrido (“The journey is the reward”, afirmaba Steve Jobs), acepta lo que está pasando, y no te preocupes demasiado, especialmente en lo que no controlas.

6. Conócete. Ya lo afirmaba Sócrates “Conócete a ti mismo”. El primer paso de un proceso de mejora, para fortalecer la autoestima profesional es hacer un diagnóstico personal, que incluya habilidades y capacidades, pero también limitaciones o debilidades (donde habrá que trabajar). Este conocimiento en profundidad explica Claudia, “té ayudará a decidir por ti mismo más allá de las presiones o juicios de los demás”.

7. Sé resiliente ante el fracaso. Lo que en realidad nos detiene en la vida no es necesariamente el fracaso, sino la manera en que lo asumimos. Y de eso se trata la vida: no de evitar caer, sino de caer para aprender y levantarse, una y otra vez.

8. Trabaja duro. Nadie regala nada, hay que trabajar duro para lograr lo que quieres, así, afirma Claudia, ha ido forjando su carrera, a base de esfuerzo, y poco a poco. Donde el trabajo duro no es sólo el que exige mayor esfuerzo físico, sino que también demanda mayor estrategia y mayor desgaste intelectual y emocional.

Un libro, sin duda, útil, y muy recomendable, Nuestra autora no se victimiza. Sonríe ante las dificultades y las enfrenta. Y nos deja muy claro que la autoestima viene de dentro hacía afuera, la primera victoria es interna para lograr la autoestima profesional.

* Profesor Decano del área de Política de Empresa (Estrategia y Dirección) en el IPADE.

(1) “Autoestima Profesional, Alza la voz, toma riesgos y…, siempre confía en ti”, Claudia Jañez, Ed. Epicbook, México, 2022.