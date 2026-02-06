Cuidado con los proveedores de Pemex

Esta semana la presidente Claudia Sheinbaum, junto con el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, presumieron enormes logros financieros y operativos de la petrolera nacional, al tiempo en que anunciaron grandes proyectos y cuantiosas inversiones para el corto plazo.

Sin embargo, meter en cintura a Pemex ha sido una de las tareas más complicadas, no solo de esta administración, sino de todas.

Y es que la petrolera arrastra problemas profundos en materia de transparencia y corrupción que difícilmente serán borrados en un sexenio. Por ejemplo, trascendió en días pasados el contrato por 229 millones 353 mil pesos que Pemex le asignó a Comercializadora y Agregados MAROGU SA de CV, del empresario Mario Antonio de la Rosa Gutiérrez, a quien el pasado 7 de septiembre de 2025 elementos de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional y del Ejército, le catearon una propiedad ubicada en el exclusivo Fraccionamiento Altozano en Villahermosa, Tabasco.

Cabe recordar que apenas en enero de este 2026, fue a través de la licitación DEE-CAN-S-GCEE-401-104980-25-1, que Comercializadora y Agregados MAROGU ganó el contrato para el servicio de suministro de grava, arena y material de revestimiento para los Activos de la Subdirección de Extracción Región Terrestre Norte.

De acuerdo con documentos en poder de este espacio, el contrato fue avalado por Mariella Carballo Escribá (sic), suplente en ausencia del titular de la Superintendencia de Contratación, adscrita a la Subgerencia de Contrataciones Norte; así como por Francisca Lucía González Gaytán, suplente por ausencia del titular de la Subgerencia de Contrataciones Norte de Pemex Exploración y Producción.

En aquella ocasión, en el cateo de septiembre, las autoridades encontraron en la mansión de una hectárea de Marco Antonio de la Rosa armas de fuego, vehículos de lujo, un helicóptero, e incluso diversos animales exóticos, lo que causó revuelo en diversos medios locales.

¿El motivo del cateo?: investigaciones por presunto tráfico de hidrocarburos en la zona de Río Viejo, y por vínculos con Ulises Pinto Madera, identificado como segundo al mando de “La Barredora” y testigo protegido de la FGR.

Otro caso reciente que pone en evidencia la necesidad de que Pemex fortalezca sus mecanismos de supervisión sobre las empresas con las que contrata, sobre todo de cara a la erogación de grandes presupuestos, fue cuando el Frente Amplio de Subcontratistas al Servicio de Pemex denunció que las empresas Chemiservis y OPP Servicios Petroleros incumplieron con el pago a subcontratistas al continuar ejecutando trabajos cuando sus contratos con Pemex ya no tenían saldo disponible, trasladando indebidamente el riesgo financiero a pequeños proveedores y trabajadores.

El Frente advirtió que estos incumplimientos han afectado la estabilidad económica de cientos de familias y recordó que ambas compañías enfrentan investigaciones, en las carpetas CI-FIDDS/E/UI-3 C/D/01137/09-2024 (Chemiservis) y FED/FEMCC/FEDHCAE-CDMX/0000415/2024 (OPP), por lo que insistió en una revisión exhaustiva de los contratos y controles de Pemex sobre sus proveedores.

En otras entregas le hemos platicado sobre la importancia de determinar filtros eficientes en la contratación de proveedores de Pemex. La austeridad ya alcanzó a los procesos administrativos en la petrolera, y aquí están las consecuencias.