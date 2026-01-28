La fría realidad del sector eléctrico

Las tormentas invernales que azotan una buena parte del territorio de Estados Unidos han encendido las alertas, no solamente de los diferentes sistemas eléctricos que mantienen el suministro de energía en la nación americana, sino también de las autoridades mexicanas, incluso de los industriales del norte del país.

Tan sólo el fin de semana pasado, el margen operativo que mantiene la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), se redujo en casi la mitad, al pasar de 60% de margen reportado el viernes pasado, a un 35% apenas este lunes.

Si bien es cierto que este 35% es un margen operativo de reserva todavía muy holgado, la realidad es que el ritmo al cual se ha reducido, ya ha llamado la atención por parte del sector empresarial mexicano.

En este sentido, es necesario que las autoridades, por supuesto a través de la CFE, tomen las medidas necesarias para prevenir cualquier eventualidad en el suministro, incluido el riesgo de un colapso por alta demanda eléctrica, pero también ante la baja en el suministro de gas natural para la generación de la misma energía.

Y es que ante el riesgo latente de una crisis energética, es importante señalar que la soberanía del país en materia de suministro de energía debe ser una prioridad.

Aunque la CFE y la red eléctrica pertenecen y son operadas por el estado mexicano, la generación de electricidad en México depende en más de un 60 por ciento de la importación de gas natural, principalmente de Estados Unidos.

Por ello, es imprescindible que el gobierno, a través de Pemex, incentive la exploración y producción de la vasta red de cuencas gasíferas con las que cuenta el país, ya que las heladas en Estados Unidos le han costado a ese país alrededor del 12 por ciento de la producción de gas natural, por ende, se estima que bajarán las exportaciones, afectando a México, quien es su principal cliente.

OTRO AÑO PERDIDO EN PEMEX

Y hablando de la necesidad de producir más, un año más ha pasado sin que se pueda conseguir la ansiada meta de producir 1.8 millones de barriles de petróleo crudo en México. Los indicadores de Pemex que fueron publicados el día de ayer reflejan una limitada capacidad de expansión de las operaciones petroleras del país.

Al cierre del año pasado, se reportó una producción de 1.635 millones de barriles diarios durante 2035. Muy por debajo de la meta establecida desde el sexenio pasado.

La terrible carga financiera, así como el adeudo que mantiene con sus proveedores, no sólo le está pasando factura (irónicamente) a Pemex, sino que está evidenciando un rescate lento y limitado.

Ante estos resultados vale la pena preguntar, ¿qué requiere Pemex, más recursos? los tiene. ¿Requiere más apoyo del gobierno? Lo tiene. ¿Necesita una mejor gestión, mayor liderazgo, mano dura?... quizá.