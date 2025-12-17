Urge que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum acelere la participación de empresas privadas en el sector energético a través de los llamados contratos mixtos.

Estos contratos forman parte de la contrarreforma emprendida desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y tienen como finalidad abrir una ventana de confianza al sector privado, pero a pesar de que han despertado mucho interés por el potencial de negocio que ofrecen, parece que han quedado en una especie de limbo burocrático.

Con los contratos mixtos se busca lograr una mayor producción de petróleo crudo en el caso de Pemex, y una mayor generación en el caso de la CFE. Pero no es todo. La promesa de los contratos mixtos ha servido a México para controlar la impaciencia del gobierno de Estados Unidos y Canadá, y sus empresas, ante las controversias en materia energética interpuestas en el marco del T-MEC, pues recordemos que dichas empresas han acusado a México de dar un trato preferencial a Pemex y CFE.

A pesar de que desde mediados de año se anunció que los contratos mixtos estaban listos, poco se sabe de ellos. En el reporte financiero de Pemex del tercer trimestre se dijo que estaba cerrando 11 de estos contratos, de un total de 21 disponibles; sin embargo, de manera extraoficial se dice que solo 5 tienen posibilidad de ser adjudicados, y esto, a proveedores de confianza, y que incluso la firma de estos contratos podría darse este viernes, aunque no hay nada en firme aún.

Los proyectos que mejor perfilados están para ser adjudicados vía contratos mixtos son Tamaulipas Constituciones, Cuervito, Tupilco Terciario, Sini-Caparroso, y Agua Fría.

En el caso de la CFE, los contratos mixtos están casi en ceros. Apenas en noviembre se anunció un paquete de proyectos para empresas privadas por 11 mil millones de dólares. Se trata de nueve plantas de generación, principalmente de fuentes renovables, que aportarían un total de 9 gigawatts (GW) a la capacidad de generación del país, sin embargo, aún no están claras las fechas, ni la voluntad política de realizarlos, y menos ahora que la reglamentación de la Ley Eléctrica está siendo consultada y ha generado escozor entre las empresas, pues se propone que CFE se quede con los activos al finalizar sus contratos de generación, al menos en el caso de los productores independientes.

No debemos olvidar que 2026 será un año complicado en materia económica ante la renegociación del T-MEC con Estados Unidos, por lo que tener certeza energética a través de contratos mixtos, ayudaría a reducir el ambiente de incertidumbre entre el sector empresarial en México.