La oftalmología mexicana mira de frente al futuro

Pocas cosas modifican tanto la vida de una persona como la pérdida gradual de la visión. Quizá por eso los avances científicos en oftalmología rara vez ocupan titulares, pese a que detrás de ellos se encuentra la posibilidad de preservar la autonomía, la productividad y la calidad de vida de millones de personas. En un país que envejece aceleradamente y donde enfermedades como la diabetes continúan creciendo, la salud visual se ha convertido en un tema estratégico que merece mucha más atención de la que habitualmente recibe.

Esa reflexión estuvo presente durante el XXXVIII Congreso Mexicano de Oftalmología, celebrado recientemente en Monterrey, Nuevo León. El encuentro reunió a 2 mil 836 especialistas provenientes de distintas regiones de México y del extranjero, además de más de 400 ponentes nacionales e internacionales que compartieron investigaciones, experiencias clínicas y avances tecnológicos en 15 subespecialidades oftalmológicas.

Las cifras son relevantes por sí mismas, pero lo verdaderamente importante es lo que representan. La oftalmología mexicana atraviesa un momento de consolidación académica, científica e institucional que le permite dialogar de tú a tú con algunas de las comunidades médicas más avanzadas del mundo.

Durante cinco días se desarrollaron conferencias magistrales, mesas redondas, simposios, sesiones de alta especialidad y presentación de investigaciones que abordaron desde glaucoma, retina y córnea hasta neurooftalmología, oncología ocular, rehabilitación visual y cirugía refractiva. A ello se sumó la participación de especialistas provenientes de Estados Unidos, Europa y América Latina.

Uno de los aspectos más interesantes fue la presencia creciente de tecnologías que hace apenas unos años parecían reservadas para los sistemas de salud más sofisticados. Inteligencia artificial aplicada al diagnóstico, nuevas terapias, herramientas digitales para la práctica clínica y avances quirúrgicos ocuparon buena parte de las discusiones académicas.

Más allá de los equipos y la innovación tecnológica, el encuentro puso de manifiesto la fortaleza del capital humano que existe en el país. Como señaló David Lozano Rechy, presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, el congreso fue concebido como un espacio donde “el conocimiento fluye, se discute y se transforma en mejores soluciones para quienes confían en nosotros”.

La frase resume adecuadamente el espíritu del evento. En medicina, la actualización permanente dejó de ser un lujo para convertirse en una obligación profesional. Lo que hoy se considera una práctica de vanguardia puede quedar superado en pocos años por nuevos hallazgos científicos, tecnologías más precisas o tratamientos más efectivos.

Al cierre del encuentro, Lozano Rechy destacó que la participación alcanzada demuestra el interés de la comunidad oftalmológica por compartir experiencias, analizar evidencia científica y fortalecer la práctica clínica en beneficio de los pacientes. Asimismo, subrayó que la especialidad vive una etapa de gran dinamismo, impulsada por la investigación, la educación médica continua y la colaboración internacional.

Otro momento significativo fue el homenaje rendido al doctor Enrique Graue Wiechers, ex rector de la UNAM y una de las figuras más reconocidas de la oftalmología mexicana. El reconocimiento recordó la importancia de construir instituciones sólidas capaces de formar nuevas generaciones de especialistas y de impulsar el desarrollo científico del país.

La conclusión es clara: mientras buena parte de la conversación pública gira en torno a las carencias del sistema de salud, existen también espacios donde la ciencia mexicana avanza, se actualiza y genera conocimiento de nivel internacional. La oftalmología es uno de ellos.

Además, el anuncio del próximo Curso Bienal de Oftalmología, programado para 2027 en la Ciudad de México, confirma que esta comunidad médica seguirá apostando por la educación continua, la colaboración científica y la innovación como herramientas para responder a los desafíos que plantea la salud visual de una población cada vez más longeva.

Inteligencia artificial contra la hipertensión

Durante el 2° Encuentro Iberoamericano y 7° Foro Nacional de Hipertensión Arterial, organizado por el Grupo de Expertos en Hipertensión Arterial (GREHTA), el debate giró en torno al uso de la inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico, monitoreo y tratamiento de los pacientes. El dato más llamativo fue que diversos estudios sugieren que una detección temprana apoyada por herramientas tecnológicas podría contribuir a prevenir hasta 68 por ciento de los eventos vasculares cerebrales asociados con arritmias.

La reflexión es relevante porque la inteligencia artificial comienza a dejar de ser una promesa para convertirse en una herramienta cotidiana dentro de la práctica médica. Como señaló el doctor Héctor Galván Oseguera, presidente de GREHTA, esta tecnología no sustituirá al médico, pero sí marcará una diferencia importante entre quienes sepan incorporarla a su práctica clínica y quienes decidan ignorarla. El reto, coinciden los especialistas, será aprovechar el potencial de la tecnología sin perder el componente humano que sigue siendo indispensable en la relación médico-paciente.

Sala de Urgencias

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026, las autoridades sanitarias mexicanas mantienen vigilancia epidemiológica reforzada ante el brote de ébola registrado en algunos países africanos. Aunque México no reporta casos, la Secretaría de Salud ha fortalecido los mecanismos de monitoreo en aeropuertos, puertos y puntos de entrada internacional como medida preventiva. La decisión parece prudente: el Mundial atraerá a millones de visitantes y pondrá a prueba la capacidad de respuesta sanitaria de los países anfitriones. En salud pública, como en el futbol, las mejores defensas suelen ser aquellas que trabajan tan bien que nadie nota su presencia.