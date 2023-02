Muy cerca de la incertidumbre

Los despidos masivos han acaparado los titulares en los últimos meses. Las grandes empresas de tecnología despidieron a más de 160,000 personas alrededor del mundo en el 2022 y algunas más han compartido sus planes para el 2023. Escuchar las noticias sobre despidos masivos o planes de despidos masivos siempre es difícil y crea sentimientos negativos, sin embargo la gente que se ha quedado sin trabajo hoy es talento con una visión dentro de algunas de las empresas más innovadoras y rentables del mundo. Algunos medios han reportado que está empezando una nueva ola de startups y empresas creadas por estos exempleados, que en lugar de buscar oportunidades en otra gran empresa han decidido utilizar su talento para emprender.

Estas noticias empiezan a contar una historia un poco más positiva, pero aún falta mucho y estamos en un momento de gran incertidumbre. ¿Qué puedes hacer si te despiden o anuncian planes de despidos en tu empresa? Primero mantén la calma, no eres la primera persona y no serás la última. Nadie conoce las circunstancias de los demás, pero cada quien tiene un proceso único. Segundo, trata de tomar tiempo para una pausa, puede ser un día o una semana, tal vez únicamente una tarde si en tu empresa anunciaron planes de despido, pero toma un tiempo para pensar, enfócate en algo más, ejercicio, amigos, familia, etc.

Después es momento de empezar la búsqueda, si ya no tienes trabajo tendrás que hacer un plan definiendo cuánto tiempo puedes tomar en este tema, y si aún lo tienes es importante que empieces a abrir tus opciones. Actualiza tu CV, tu LinkedIn y asegúrate de que tengas todos tus datos personales en orden y actualizados. El cuarto consejo es busca ayuda y construye tu red de soporte, no eres una única persona que está pasando por esto, asegúrate de acercarte a las personas que necesites y se honesto de cómo te sientes. Por último, contacta a tu círculo, tu red de contactos será tu herramienta más poderosa para poder encontrar un nuevo trabajo o crear un nuevo proyecto, incluso estar en contacto con gente que ha pasado por lo mismo te puede ayudar a no sentirte solo.

Un despido no te define, y mucho menos en este momento. Hay muchas actividades de introspección que te pueden ayudar, de nuevo, cada quien pasa por su proceso, puedes meditar, escribir, hacer una pausa, o descansar. También es un momento para repensar tus prioridades y redefinir tu historia. Los emprendedores más reconocidos del mundo celebran el fracaso, y todas las historias de los éxitos más grandes tienen un capítulo de fracaso. No te definas únicamente por tu carrera laboral y empieza a poner un plan en marcha.