Tokio 2020: Los Juegos Olímpicos por YouTube

Los Juegos Olímpicos de este año son distintos, pues se trata de los primeros en la historia que han sido pospuestos en tiempo de paz. Y además, el Comité Olímpico determinó que los juegos se llevarán a cabo sin espectadores en los estadios.

El Comité Olímpico tiene la misión de que todo el mundo tenga acceso a la información sobre los Juegos Olímpicos sin importar el lugar donde se encuentre. Es por eso que los derechos de transmisión han priorizado a quienes los transmitan por televisión abierta, a diferencia de deportes como el Super Bowl en Estados Unidos.

La misión de Google es organizar la información del mundo y hacerla útil y accesible. Así que es natural que Google sea la primera opción al buscar información sobre las olimpiadas. Y tampoco es raro pensar que el público busque contenido en video sobre sus deportes favoritos en YouTube.

Statista calculó que en los juegos de Río 2016 se crearon más de 7.2 billones de videos digitales, los cuales fueron compartidos por espectadores en distintas redes sociales. Además de ver los canales oficiales de televisión que transmitieron las competencias, la audiencia global consumió una gran cantidad de contenido de memes, video clips cortos, compilaciones de momentos especiales, repeticiones, montajes, etc. Este año, los estadios estarán vacíos, no habrá espectadores que capturen esos momentos que amamos, que no siempre son captados por la transmisión oficial.

En México y América Latina, YouTube y Marca Claro ofrecen contenido olímpico las 24 horas al día. A trevés de www.youtube.com/MarcaClaro millones de mexicanos podrán disfrutar de sus disciplinas favoritas sin tener que estar frente a una televisión.

En el 2021 el smartphone es la pantalla más utilizada por una nueva generación de espectadores que ya no está acostumbrada a ver horas de transmisión, si no que ahora elige qué quiere ver, en dónde y en qué momento. Será igual de interesante ver el contenido paralelo y las conversaciones que se publiquen después de cada competencia. En las últimas semanas decisiones del Comité Olímpico sobre la elección de gorras para nadadoras ha desatado conversaciones sobre racismo. En el Reino Unido la percepción sobre discriminación racial después de los penales en la final de la Eurocopa ha cambiado la conversación de deporte a justicia social, desigualdad y discriminación.

Además de los deportes, las medallas y los ganadores, será muy interesante ver las conversaciones que surgirán y las plataformas en las que se transmitan. ¿Qué tipo de contenido veremos en nuevas plataformas como TikTok? ¿El 2021 cambiará la manera en la que veamos los Juegos Olímpicos en el futuro? Aún hay muchas preguntas, lo que sí sabemos es que este año se verán por YouTube y hablaremos de mucho más que sólo los deportes.